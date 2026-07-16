OpenAI’a donanım hırsızlığı suçlaması büyüyor

Apple, OpenAI'a, şirketin eski donanım şefi Tang Tan'a, eski mühendisi Chang Liu'ya ve efsanevi tasarımcı Jony Ive tarafından kurulan 'io Products'a daha sonra OpenAI tarafından satın alınan şirkete karşı ticari sırların çalındığı iddiasıyla çarpıcı bir dava açtı. Dava dosyasına göre Apple, OpenAI'ın Apple'daki işe alım rüzgârını gizli donanım bilgilerini çalmak için bir "boru hattı" olarak kullandığını ve OpenAI'ın donanım departmanının ahlaki çürümüş temeller üzerine kurulduğunu iddia ediyor.

YANINIZDA GERÇEK PARÇA GETİRİN

Davanın merkezindeki isimlerden biri, 24 yıl boyunca Apple'da çalışmış ve iPhone, Apple Watch ile AirPods'un fiziksel tasarım süreçlerini yönetmiş eski Başkan Yardımcısı Tang Tan. Şubat 2024'te Apple'dan ayrılarak Jony Ive'ın 'io' adlı yapay zeka donanımı girişimine katılan ve şirketin Mayıs 2025'te OpenAI'a 6.5 milyar dolara satılmasıyla OpenAI'ın Baş Donanım Sorumlusu (Chief Hardware Officer) olan Tan, son derece ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Apple'ın iddialarına göre Tan, Apple'dan OpenAI'a geçmek isteyen adaylarla yaptığı iş görüşmelerinde Apple'ın henüz duyurulmamış gizli proje kod adlarını kullandı. Hatta Tan'ın, adaylardan "göster ve anlat" (show and tell) seansları için gizli prototipler, bataryalar ve mantık kartları (logic boards) gibi "gerçek parçalar" getirmelerini istediği belirtiliyor.

VERİ SIZINTISI

Eski bir Apple iPhone mühendisi olan Chang Liu'nun eylemleri ise davanın en dikkat çekici kısımlarından birini oluşturuyor. İddiaya göre Liu, Ocak 2026'da OpenAI'a geçtikten sonra Apple'a ait dizüstü bilgisayarını iade etmedi ve sistemdeki bir güvenlik açığını kullanarak Apple'ın gizli sunucularına erişmeye devam etti. Apple'da çalışan bir iş arkadaşına (Alyssa Peng) "Sunucuya erişebildiğimi öğrendim, çok komik" şeklinde mesaj atan Liu'nun, OpenAI için donanım geliştirirken Apple'a ait sunuculardan 1.000 sayfadan fazla gizli teknik belge, donanım tasarımı ve test prosedürü indirdiği belirtiliyor. Apple ayrıca, OpenAI'ın Apple'dan ayrılacak çalışanlara güvenlik ekiplerine yakalanmadan nasıl belge kopyalayacakları ve çıkış mülakatlarını nasıl atlatacakları konusunda koçluk yaptığına dair bir rehber dağıttığını da iddia ediyor.

OPENAI'DA 400 ESKİ APPLE ÇALIŞANI BULUNUYOR

Apple, yaşananların münferit olaylardan ziyade sistematik bir hırsızlık olduğunu savunuyor. Halihazırda 400'den fazla eski Apple çalışanını bünyesinde barındıran OpenAI'ın, Apple'ın onlarca yıllık uzmanlığını ve milyarlarca dolarlık Ar-Ge yatırımını atlayarak pazara hızlıca tüketici donanımı sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Apple, şubatta bu sızıntılarla ilgili tespitlerini içeren bir mektup gönderdiğini ancak OpenAI'dan hiçbir yanıt alamadığını vurguluyor. Apple'ın bu ağır suçlamalarına karşı OpenAI kısa bir açıklama yaparak, "Başka şirketlerin ticari sırlarıyla ilgilenmiyoruz. Her yerdeki insanları güçlendiren yenilikçi teknolojiler oluşturmaya odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Olaylara ilişkin Tesla CEO'su Elon Musk ise Sam Altman'ı hedef alarak X üzerinden "Scam (Dolandırıcı) Altman" yorumunu yaptı.