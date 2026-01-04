OpenAI’de her çalışana 1.5 milyon dolar

Yapay zekâ alanındaki lider konumunu sürdürmeyi hedefleyen OpenAI, üst düzey araştırmacı ve mühendisleri bünyesinde tutabilmek için yüksek tutarlı hisse bazlı ücret paketleri uyguluyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, şirketin yaklaşık 4 bin kişiden oluşan çalışan kadrosunda kişi başına düşen ortalama hisse bazlı ödeme 1.5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Tutar, şirketin 2025 gelirinin neredeyse yarısına denk geliyor. Gazetenin, Equilar tarafından derlenen veriler üzerinden yaptığı analize göre bu tutar, Google'ın 2004'teki halka arz başvurusundan önce, 2003 yılında açıkladığı hisse bazlı ödemelerin yedi katından fazla. Aynı zamanda bu rakam, halka arzdan bir yıl önce incelenen 18 büyük teknoloji şirketinde çalışan başına düşen ortalama ücretin yaklaşık 34 katına karşılık geliyor.