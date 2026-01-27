Operasyonel verimliliği artıracak dijital çözümlere daha fazla odaklanılmalı

2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, küresel ölçekte artan doğal afetler ve iklim değişikliğinin sigorta sektörü açısından riskleri yeniden tanımladığını ifade etti. Bununla birlikte değişen müşteri beklentilerinin, teknolojinin daha etkin ve entegre bir şekilde kullanılmasını zorunlu kıldığını söyledi. Baturalp Pamukçu'ya göre, bu yeni dönemde sigorta şirketlerinin operasyonel verimliliği artıracak dijital çözümlere daha fazla odaklanması gerekiyor. Türk Nippon Sigorta da bu doğrultuda, 2026'da dijital süreçlerde otomasyonu daha da genişleterek operasyonel verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Özellikle en önemli satış kanalı olan acentelere yönelik geliştirilecek yeni ekranlar ve dijital altyapı yatırımlarıyla üretim süreçlerinin daha hızlı ve daha kolay hale getirilmesi planlanıyor. Pamukçu, bu yatırımların hem acentelerin iş yapma hızını artıracağını hem de operasyonel süreçlerde verimlilik sağlayacağını ifade etti.Türk Nippon Sigorta'nın 2026 stratejisinde sağlık sigortası, ana branşlardan biri olarak özel bir konuma sahip. Pamukçu, sağlık sigortasını stratejik olarak konumlandırdıkları alanlardan biri olarak ele aldıklarını belirterek, bu branşta daha erişilebilir, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen ürün yapıları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan Healthbox projesiyle, sağlık ürünlerinde poliçe kesim süreçlerinin daha hızlı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Pamukçu'ya göre, sağlık sigortasında sadeleşme ve erişilebilirlik, müşteri deneyimini doğrudan etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da dengeli büyüme ve kârlılığın Türk Nippon Sigorta'nın ana hedefi olmaya devam edeceğini vurgulayan Pamukçu, gerçekleştirilen sermaye artışıyla birlikte şirketin daha güçlü bir finansal yapıya kavuştuğunu ifade etti. Pamukçu, güçlü acente ağı, yenilikçi ürün yaklaşımı ve sağlam iş birlikleriyle müşterilere sunulan değerin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.