Ordu kış turizmine hazır

Türkiye'nin denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birine sahip olan Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Doğa Tesisleri, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle misafirlerini ağırlıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yaklaşan kış sezonunda yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vermek için kayak merkezinde çalışma yapan büyükşehir belediyesi ekipleri, gerek bakım-onarım gerekse çeşitli değişikliklerle tesiste konforu ve kaliteyi artırıyor.Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, konaklama için tercih edilen bungalovlara ilave olarak mevcutta bulunan konaklama alanının kapasitesini 82 yataktan 160 yatağa çıkardı. Ayrıca otopark kapasitesi iki katına çıkarıldı. Öte yandan tesiste konaklayan acemi misafirler için 100 metre uzunluğunda baby lift yapıldı. Pistlerin kalitesini artıran ekipler rüzgâra maruz kalan bölgelere kar perdesi görevi görmesi için orman gülü dikimi gerçekleştirdi. Tesiste kış sezonunda etkin olarak kullanılacak olan telesiyejlerin, kar ezme ve kar motorlarının bakımları yapılırken, muhtemel olaylara karşı da çeşitli eğitim tatbikatları yapıldı. Çambaşı Doğa Tesisleri, şu an için restoran ve konaklama imkânları ile hizmet veriyor. Çambaşı'na düşen karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte kayak merkezi de kayakseverlerin kullanımına açılmış olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma ve tanıtım faaliyetleri sonucunda, geçtiğimiz sezonlarda çok sayıda vatandaşı ağırlayan Çambaşı Doğa Tesisi'nin bu sezon da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in Ordu'yu ticari değeri yüksek olan tıbbi, aromatik ve tropikal bitkilerin cazibe merkezi haline getirmek ve üreticilere yeni bir saha oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar da sonuçlarını veriyor. Tropikal meyve yetiştiriciliği Karadeniz Bölgesi'nde günümüzde kivi, fındık ve çay kadar önemli ürünler haline geliyor. 2022 yılı itibarıyla mango, ejder meyvesi, papaya, armut guava, çilek guava ve kumkuat çeşitlerinden üretimin ilk yılında meyve elde edildi.