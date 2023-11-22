Ordu’da tersine göçü başlatıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileriyle buluşmasında yeni projelerini anlattı. Yeni istihdam alanları müjdesi veren Başkan Güler, Ordu'ya üretim vadisi kuracaklarını söyledi. 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını aktaran Başkan Güler, "1. ve 2. organize sanayi arasında üretim vadisi oluşturuyoruz. Tüm planlamaları tamamladık. Buraya en az 100 yatırımcı gelecek ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak" diye konuştu. Ordu'nun ekonomisinde en önemli yeri tutan fındık ve fındığa bağlı istihdam alanları için önemli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Başkan Güler, bu sayede tersine göçü sağlamak istediklerinin altını çizdi. Güler, "Altınordu ilçemize bağlı Karacaömer Mahallemizde 300 dönümlük fındık kümeleşme yeri hazırlıyoruz. Bin 500 kişinin istihdam edileceği bu alanla amacımız yeni yatırımlarla göçü tersine çevirmek. Fındıkta fiyat da yüksek gidiyor. Rekabet Kurulu'na yaptığımız başvuru ve girişimler sonuç verecek. Fındıkla ilgili lisanslı depo kurmak adına da çalışmalarımız var. Bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Fındık konusunun rekabetçi ortamda çok iyi ilerleyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.İnşaat çalışmaları devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne yapılan yatırımlardan, gençler için hazırladıkları projelere kadar birçok müjdeyi sıralayan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kumbaşı balıkçı barınağı modern bir noktaya gelecek. Bin 200 yataklı Ordu Şehir Hastanemizin yollarını ana arterlerini oluşturuyoruz. Bu zamana kadar 50 milyon TL para harcadık. Büyükşehir Belediyesi olarak hastaneye de önemli katkılarımız oluyor. Bin 650 dönüm alanda imar uygulaması yapıyoruz. Gençler için e-link kuracağız. Dijital kent oluşturmak adına gençlerimizin önemli çalışmaları var. Diğer belediyelerle ortak Ordu'yu e-link noktasında önemli bir noktaya taşıyacağız. Pazar günü Karadeniz'de denize en yakın tepe olan Yoroz'un açılışını gerçekleştireceğiz. Sayılı engelli parklardan biri olan Cumhuriyet Parkın açılışını yapacağız. 323 noktada ekiplerimiz çalışıyor. Kendi kendine yeten şehir hedefimiz sürüyor. Büyük Melet Projesi hayata geçirdiğimiz alan çöplüktü. Çöp alanı cennet gibi bir hale nasıl geliyor bu çalışma onun göstergesi. Bunu kendi mühendislerimizle yapacağız. 150 milyon TL vererek burayı aldık."Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir proje hazırladıklarını ve Ordu'da Türk-İslam Kültür Merkezi kurma hedefleri olduğunu dile getiren Başkan Güler, "Türkiye'de yok, dünyada da ender mimarilerden biri olacak. Tamamen ahşap, Selçuklu mimarisi ile yapılan Ordu'nun en büyük camii olacak. 100. yılda Ordu'ya bu yakışır. Fatsa'ya da Osmanlı mimarisi ile bir cami yapılacak. Ordu'ya Türkİslam Merkezi kuracağız" şeklinde konuştu.Doğa turizmine ve yenilenebilirBaşkanGüler, kent turizmini çeşitlendirmek için yamaç paraşüt pistine büyük yatırım yaptı. 250 metrelik yamaç paraşütü alanı, Ege ve Akdeniz'dekileri geride bırakan cinsten. Yine Ordu'nun öne çıktığı alanlardan biri de sörf. Sörf tutkunları Ordu'da sık sık bir araya geliyor. Başkan Güler, sörf tahtasını da kendilerinin ürettiğini, kente ek bir gelir kaynağı daha yarattıklarını belirtti. Karavan turizminde rota olmak isteyen Ordu, Karavan üretiminde de aranan nokta olmak için kolları sıvadı. Başkan Güler, Karavan üretim alanlarını da kuracaklarını söyledi.Yakın zaman önce ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen festivale 75'in üzerinde yamaç paraşütü pilotu ve fotoğrafçı katıldı. Boztepe'den kalkış yapan paraşütçüler, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı Kaykay Pisti Yanı Kumsal alanına iniş gerçekleştirdiler. Başkan Güler, Enerji Bakanlığı döneminde yenilenebilir enerji kullanımlarına büyük önem vermişti. Belediyecilikte de bu yatırımlarını sürdüren Güler, Akkuş'ta Rüzgâr Elektrik Santralleri kurdu. Burada 240 megavat elektrik üretilirken, hedef çok daha ilerisi. Ayrıca turizm hedefleri ile örtüşen atılımlardan biri olan yeni otogarın çatısı da tamamen güneş enerji panelleri ile donatıldı. Böylelikle otogar kendi elektrik ihtiyacını kendisi karşılıyor. Ayrıca Ordu'daki çöpler de enerjiye dönüştürülüyor. Günde 7 bin konutun elektrik ihtiyacı bu çöplerin dönüşümü ile kazanıyor. 33 bin konutun elektriğinin çöplerin dönüştürülmesinden sağlanması planlanıyor. Ayrıca Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde bölgede çalışmalar yaptırdığını, Ordu açıklarında da doğalgaz ve petrol olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.OrduBüyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in kentte en büyük mücadeleyi verdiği bir diğer konu ise kıyı şeridinin halka açık olması. Güler, "Kıyılar halkındır. Halkın kıyılarda yürümesi, denize girme hakkının gasp edilmesine müsaade etmeyiz" diyor. Başkan Güler'in bu konudaki kararlılığını, kıyı üzerindeki 25 katlı gökdeleni Anayasal hak ve mahkeme kararı çerçevesinde yıkarak halka açmasından anlıyoruz. O bölgeye Çamlı Köşk adı altında park, kütüphane, kafeterya gibi bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlar, Çamlı Köşk'teki parkta ailecek huzurlu vakit geçirirken, kafeteryada Ordu gazozu, Ordu pidesi ve Ordu tostu yiyebiliyor. Başkan Güler, "Herkes eşit olsun diye menüyü sınırlı tuttuk. Çay 5 TL'den satılıyor. Tost ve pide dışında bir seçenek yok. Buraya gelen herkes aynı şartlarda vakit geçiriyor" ifadelerini kullanarak çalışmasını aktarıyor.Başkan Güler'in "Sahiller halkındır" kararlılığı ile Altınordu'nun Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kumsal alanda 17 katlı 3 blok yüksek ölçekli binaların yıkımının ardından ortaya çıkan alan yapılan peyzaj çalışmaları ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen bölge halkın kullanımına açıldı. Kumsalında denize giren, gölgesinde çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor. Ordulu vatandaşlar şu şekilde yorumlar yapıyor: "Burada önceden gökdelenler vardı. Bizim evimizin manzarasını, havasını her şeyini duvar gibi kapatıyordu. Burada şu an bir park ve tesislerin oluşturulması çok güzel oldu. Denizin kenarını betonlaştırmaya son derece karşıyız. Bir duvar gibi tıpkı hapishane gibi olmuştu. Karşı mahallerde oturmaya gerek yok, yoldan geçerken bile görüntü bizi rahatsız ediyordu. Artık şehri görüyorsun, açık hava, insanların oturabileceği bir alan oldu. Halka açık bir plaj kazandırıldı şehrimize. Önceden evlerden denize giremiyorduk. Bina yerine burada yapılan çalışma Ordu için turizm açısından daha iyi oldu. Artık betonlar içinden bakmıyoruz."