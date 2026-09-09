Orman köylerinde girişimcilik rüzgârı

Türkiye'de tarım girişimciliğinin yeni büyüme alanlarından biri orman köyleri ve orman ürünleri oluyor. Geleneksel tarımsal üretimin yanında orman meyveleri, tıbbi ve aromatik bitkiler, kozalak ve diğer odun dışı orman ürünlerinin işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülmesi, kırsalda yeni gelir kapılarının önünü açıyor. Özellikle kadın girişimcilerin küçük ölçekli üretimle başladığı faaliyetler, yerel ürünlerin markalaşmasından doğrudan tüketiciye satışa kadar uzanan yeni bir girişimcilik alanı oluşturuyor. Son yıllarda kırsalda yükselen bu eğilimin önemli ayaklarından birini de orman meyveleri oluşturuyor. Doğadan toplanan veya kontrollü olarak yetiştirilen böğürtlen, ahududu, kuşburnu, yaban mersini, kızılcık gibi ürünler; reçel, marmelat, kurutulmuş meyve, meyve suyu, sirke ve farklı katma değerli gıda ürünlerine dönüştürülerek yeni girişimlere konu oluyor.

2 BİN 225 KADINA DESTEK

OGM bünyesinde faaliyet gösteren Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı, orman köylerinde yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı itibarıyla mikro kredi desteğinin üst sınırı 90 bin lira olarak uygulanıyor. Kadın girişimcilere tahsis edilen kredinin yüzde 20'si hibe olarak verilirken kalan tutar faizsiz şekilde üç yılda üç eşit taksitle geri ödeniyor. İlk olarak 2010 yılında hayata geçirilen mikro kredi uygulaması, aradan geçen yıllarda orman köylerinde kadın girişimciliğini destekleyen önemli araçlardan biri haline geldi. 2025 yılı sonu itibarıyla programdan 2 bin 225 orman köylüsü kadın yararlanırken, sağlanan mikro kredi desteğinin toplam büyüklüğü 130.9 milyon liraya ulaştı. Programın dikkat çeken taraflarından biri ise desteklenen üretim alanlarının çeşitliliği. Kadınlar gümüş kazaz örücülüğü, şal dokuma, çömlek ve külek yapımı, bez bebek üretimi, köy tavukçuluğu, nazar boncuğu yapımı, ipek böcekçiliği ve bakır işlemeciliği gibi ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi faaliyetlerde de yer alıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ORKÖY desteklerinin yalnızca ekonomik bir finansman desteği olmadığını, orman köylerinde yaşayan vatandaşların kendi imkânlarıyla üretim yapabilmelerine ve gelir elde edebilmelerine katkı sunduğunu belirtti. Karacabey, "Bir kadının üretime katılması, yalnızca kendi ailesinin gelirine değil, yaşadığı köyün ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sağlıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör