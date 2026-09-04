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Giriş Tarihi: 4.09.2026

Orman köylüsü kadına mikro kredi desteği

Orman köylüsü kadına mikro kredi desteği
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TARIM ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman köylerinde yaşayan kadınların üretime katılımını ve aile ekonomilerine katkısını artırmak amacıyla mikro kredi desteklerini sürdürürken bu yıl 371 orman köylüsü kadına toplam 20 milyon 602 bin lira destek sağladı. Bu yıl iç kaynaklardan 392, dış kaynakla yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında 359 olmak üzere 751 kadına mikro kredi desteği verilmesi planlanıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Kadınlarımızın kendi üretim faaliyetlerini geliştirebilmeleri için imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam ediyoruz" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Orman köylüsü kadına mikro kredi desteği
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