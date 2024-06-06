Orta Asya’nın enerjisine Türk imzası

zbekistan'da toplam üç santralle önümüzdeki iki yıl içinde 1.030 megavatlık kapasiteye ulaşan Cengiz Enerji, şimdi de yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmaya hazırlanıyor. Toplamda 600 milyon dolarlık üç doğalgaz santrali ile ülkenin enerji kapasitesinin yüzde 10'unu karşılayan şirket, bölgede Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde yenilenebilir enerji ile büyümeyi hedefliyor. Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eskiçırak, "Özbekistan ve Kazakistan'da yenilenebilir enerji projeleri ile ilgileniyoruz. Balkan coğrafyasına da yatırım yapmayı hedefliyoruz" dedi.Yenilenebilir kaynaklı yatırımlar için yurt dışındaki fırsatları değerlendirdiklerini aktanan Eskiçırak, önceliklerinin Türk Cumhuriyetleri olduğunu kaydetti. Cizzak'taki yeni doğal gaz çevrim santraliyle ilgili bilgi veren Eskiçırak, "7.5 hektarlık alana kurulan Cizzak'taki santralimiz tamamlandığında, Taşkent ve Sirdaryo'daki santrallerimizin toplamından daha büyük bir kurulu güce sahip olacak. Bu yaklaşık 1.6 milyon hanenin tüketimine karşılık gelecek elektriği tek bir santralde üretebileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu. Özbekistan'ın önemli doğal gaz rezervlerine sahip bir ülke olduğunu ifade eden Eskiçırak, toplam enerji tüketiminin yüzde 84'ünün doğal gazla karşılandığını söyledi. Elektrik üretiminde de doğal gazın en önemli hammadde olduğunu dile getiren Eskiçırak, "Ülkenin enerjide kurulu gücü 18 bin megavatı aşmış durumda. İrili ufaklı 40 civarında enerji santrali bulunuyor. Bunun yarısı termik santral. Buna karşın yenilenebilir enerji yatırımları da çok hızlı bir şekilde artıyor. Özbekistan önümüzdeki dönem için sadece yenilenebilir kaynaklı 7 GW'ın üzerinde bir enerji kapasitesi planlıyor. Bunun 2.6 GW'ı şu anda yapım aşamasında. Biz de ülkenin artık önemli elektrik üreticilerinden biri olarak yenilenebilir enerji tarafında da yatırımlar yapmak istiyoruz" diye konuştu.Hibrit santrallerde bazı projeler geliştireceklerini söyleyen Eskiçırak, Sinop'ta bu konuda adımlar atmaya başladıklarını da belirtti. Türkiye'deki faaliyetlerini son beş yılda tamamen yenilenebilir kaynaklı üretime çevirdiklerini dile getiren Eskiçırak, şöyle devam etti: "Hibrit enerji santrallerine şu anda rüzgar ve güneş kaynaklı yatırımlarımızla devam ediyoruz. Yine tamamlandığı dönemin en verimli doğal gaz enerji santralini Samsun'da kurduk."