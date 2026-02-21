Orta Koridoru Akdeniz’e bağlayan projede inşaat başlıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, "Amanos Dağları'nın altından yaklaşık 20 km uzunluğunda üç adet tüp tünel inşa ediyoruz. Bu tünellerle birlikte demiryolu hattının toplam uzunluğu 55, otoyol uzunluğu 25 km olacak. Projeyle; 235 km olan Kilis-Osmaniye- İskenderun güzergâhı 38.3 km, 77.3 km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15.27 km, 121 km olan Nurdağı- Osmaniye-Dörtyol güzergâhı 20.60 km, 78,8 km olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergâhı 53,4 km, 84 km olan Payas- Fevzipaşa arasındaki demiryolu güzergâhı ise 29.6 km kısalacak" dedi.