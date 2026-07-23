Ortadoğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent Petrol 96 doların üzerine çıktı

Küresel petrol piyasalarında tansiyon yeniden yükseldi. Ortadoğu'da artan askeri gerilim ve enerji nakliye hatlarına yönelik tehditler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 96 doların üzerine çıkarak son 1,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de yaşanabilecek yeni aksaklıkların petrol arzını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
TRUMP'TAN İRAN'A SERT UYARI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırması halinde Washington yönetiminin İran'ın altyapısını hedef alacağını açıkladı. Buna karşılık İran ise ABD ile bağlantılı enerji varlıklarına yönelik misillemede bulunabileceği mesajını verdi.
Karşılıklı açıklamalar, dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu daha da yükseltti.
KIZILDENİZ'DE PETROL TANKERLERİ HEDEF ALINDI
Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Kızıldeniz'de yaşandı. İran destekli Husiler, iki Suudi petrol tankerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.
Söz konusu saldırılar, Kızıldeniz'de petrol tankerlerini doğrudan hedef alan ilk saldırılar olarak kayıtlara geçti. Yaşanan gelişmeler, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip alternatif güzergâhlardan biri olan Kızıldeniz'de güvenlik endişelerini artırdı.
İKİ KRİTİK ENERJİ HATTINDA RİSK YÜKSELDİ
Uzmanlar, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'de artan güvenlik risklerinin küresel enerji arzı açısından önemli tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Dünya petrol ticaretinin büyük bölümü bu iki kritik deniz yolundan gerçekleştiriliyor.
Bölgede yaşanabilecek yeni saldırılar veya sevkiyatı aksatabilecek gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.
DİPLOMATİK ÇÖZÜM UMUDU ZAYIF
Öte yandan ABD güçleri, İran'a yönelik operasyonlarını 12'nci gününde de sürdürdü. Washington ve Tahran yönetimleri ise barış görüşmelerine ilişkin beklentileri düşük tutmaya devam etti.
Taraflardan gelen açıklamalar, kısa vadede diplomatik çözüm ihtimalinin zayıf olduğuna işaret ederken, piyasalarda jeopolitik risklerin yüksek seyretmeye devam edeceği beklentisini güçlendirdi.