Ortadoğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent Petrol 96 doların üzerine çıktı

KIZILDENİZ'DE PETROL TANKERLERİ HEDEF ALINDI

Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Kızıldeniz'de yaşandı. İran destekli Husiler, iki Suudi petrol tankerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

Söz konusu saldırılar, Kızıldeniz'de petrol tankerlerini doğrudan hedef alan ilk saldırılar olarak kayıtlara geçti. Yaşanan gelişmeler, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip alternatif güzergâhlardan biri olan Kızıldeniz'de güvenlik endişelerini artırdı.

İKİ KRİTİK ENERJİ HATTINDA RİSK YÜKSELDİ

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'de artan güvenlik risklerinin küresel enerji arzı açısından önemli tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Dünya petrol ticaretinin büyük bölümü bu iki kritik deniz yolundan gerçekleştiriliyor.

Bölgede yaşanabilecek yeni saldırılar veya sevkiyatı aksatabilecek gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.