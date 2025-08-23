Osman Gazi’ye kardeş geliyor

Derin denizlerdeki keşif ve üretim kapasitesini genişletip, dünyanın en modern ve en büyük filolarından birini kuran Türkiye, yeni bir yüzer platform için de anlaşma yaptı. Karadeniz gazının üretim sürecini hızlandıracak platform için Çin menşeli bir firmayla sözleşme imzalandı. Mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında, Çin'de platformun üretimine başlandı.

150 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak. Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenecek ve sabit olarak kalacak. Platform, üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlayacak. Platform, kuyulardan yapılan ham doğal gaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonlarını gerçekleştirecek. İşlemlerin ardından doğal gaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak.

27 KUYUDA ÜRETİM

Platformdan gönderilen gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek. Günlük gaz üretim kapasitesi, 25 milyon metreküp olacak. İlk etapta ise toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp gaz üretilecek.



2028'DE DEVREYE ALINACAK

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun Karadeniz'deki günlük doğalgaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkaracağını söyledi. Şu anda Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 9.5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağını anımsatan Bakan Bayraktar, "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuza bir kardeş gelecek. İnşası Çin'de devam eden yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye'ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. 2028 yılı ortasında devreye alacağımız platform, Karadeniz'de görev yapacak. Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak olan yeni platformumuz ile üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek" dedi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSU



BARBAROS HAYREDDİN PAŞA: Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, 2012'de envantere girdi. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebilen gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor.

MTA ORUÇ REİS: Gemi, 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatıldı. Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor.

FATİH: 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı. 229 metre uzunluk, 36 metre genişlik ve 51 bin 283 groston ağırlıkla 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip. Karadeniz'de yapılan Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdi.

YAVUZ: Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi TPAO tarafından 2018'de satın alınarak envantere katıldı. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen gemi, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda sondaja devam edebiliyor.

KANUNİ: Üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya dahil oldu. 2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip.

ABDÜLHAMİD HAN: 2022'de Türkiye'nin filosuna katılan dördüncü gemi oldu. Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde bulunuyor. Geminin kule yüksekliği ise 104 metre. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun en güçlüsü.



OSMAN GAZİ YÜZER PLATFORMU: Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, bu yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na ulaştı. 2026'nın ortasında görevine başlayacak yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.