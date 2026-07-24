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Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:47 Son Güncelleme: 24.07.2026 13:01

ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçlarını açıkladı! 2 bin 82 kişi kamuya yerleşti: İşte en çok atama yapılan kadro

ÖSYM, KPSS-2026/1 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 2 bin 82 aday puanlarına göre kamuya yerleşti. En çok atama yapılan kadro da belli oldu.

AA Ekonomi
ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçlarını açıkladı! 2 bin 82 kişi kamuya yerleşti: İşte en çok atama yapılan kadro
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı. 9-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylardan 2 bin 82'si kadroya yerleşti.

ATAMALARDA SAYILSAL VERİLER BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada "9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Böylece sayısal veriler de belli oldu.

EN FAZLA YERLEŞTİRME LİSANS DÜZEYİNDE

Öğrenim düzeylerine bakıldığında en fazla yerleştirme lisans mezunlarında gerçekleşti. Lisans düzeyinde açılan 977 kontenjanın 976'sına yerleştirme gerçekleştirildi. KPSS-2026/1 kapsamında boş kalan tek kontenjan da lisans düzeyinde oldu.

Ön lisans düzeyinde ise açılan 828 kontenjanın tamamı dolarken 828 aday kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşti.

Ortaöğretimde de ayrılan 278 kontenjanın tamamına yerleştirme gerçekleştirildi.

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EN FAZLA ATAMA TEKNİKER KADROSUNA

KPSS-2026/1 kapsamında en fazla yerleştirme yapılan kadro tekniker oldu. Ön lisans düzeyindeki farklı kamu kurumlarına toplam 451 tekniker yerleşti.

Onu 331 kişiyle mühendis, 216 kişiyle memur ve 175 kişiyle icra memuru takip etti.

Kadro unvanlarını PDF'lerde yazıldığı şekliyle ayrı tutarak en fazla yerleştirme yapılan kadroların sıralaması şöyle:

  • Tekniker: 451 kişi
  • Mühendis: 331 kişi
  • Memur: 216 kişi
  • İcra memuru: 175 kişi
  • Büro personeli: 124 kişi
  • Destek personeli: 112 kişi
  • Teknisyen: 108 kişi
  • Koruma ve güvenlik görevlisi: 76 kişi
  • Avukat: 74 kişi
  • Şoför: 38 kişi
  • Bilgisayar işletmeni: 34 kişi
  • Memur (Hat Bakım Onarım Memuru): 32 kişi
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: 32 kişi
  • Vagon teknisyeni: 31 kişi
  • Denizcilik Sörvey Mühendisi: 30 kişi
  • Hareket memuru: 20 kişi
  • Veteriner: 18 kişi
  • Kondoktör: 17 kişi
  • Sağlık memuru: 15 kişi
  • Enformasyon memuru: 15 kişi

Ön lisans grubunda tekniker kadrolarının ağırlığı dikkat çekerken, ÖSYM tablosunda çeşitli kurum ve illerde tekniker alımlarının gerçekleştirildiği görülüyor. Lisans grubunda ise mühendis kadroları öne çıktı.

SONUÇLAR ÖSYM'DEN SORGULANABİLECEK

Adaylar yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÖSYM

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ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçlarını açıkladı! 2 bin 82 kişi kamuya yerleşti: İşte en çok atama yapılan kadro
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