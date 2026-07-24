ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçlarını açıkladı! 2 bin 82 kişi kamuya yerleşti: İşte en çok atama yapılan kadro

ATAMALARDA SAYILSAL VERİLER BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada "9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Böylece sayısal veriler de belli oldu.