ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçlarını açıkladı! 2 bin 82 kişi kamuya yerleşti: İşte en çok atama yapılan kadro

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı. 9-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylardan 2 bin 82'si kadroya yerleşti.
ATAMALARDA SAYILSAL VERİLER BELLİ OLDU
ÖSYM'den yapılan açıklamada "9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Böylece sayısal veriler de belli oldu.
EN FAZLA YERLEŞTİRME LİSANS DÜZEYİNDE
Öğrenim düzeylerine bakıldığında en fazla yerleştirme lisans mezunlarında gerçekleşti. Lisans düzeyinde açılan 977 kontenjanın 976'sına yerleştirme gerçekleştirildi. KPSS-2026/1 kapsamında boş kalan tek kontenjan da lisans düzeyinde oldu.
Ön lisans düzeyinde ise açılan 828 kontenjanın tamamı dolarken 828 aday kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşti.
Ortaöğretimde de ayrılan 278 kontenjanın tamamına yerleştirme gerçekleştirildi.
EN FAZLA ATAMA TEKNİKER KADROSUNA
KPSS-2026/1 kapsamında en fazla yerleştirme yapılan kadro tekniker oldu. Ön lisans düzeyindeki farklı kamu kurumlarına toplam 451 tekniker yerleşti.
Onu 331 kişiyle mühendis, 216 kişiyle memur ve 175 kişiyle icra memuru takip etti.
Kadro unvanlarını PDF'lerde yazıldığı şekliyle ayrı tutarak en fazla yerleştirme yapılan kadroların sıralaması şöyle:
Ön lisans grubunda tekniker kadrolarının ağırlığı dikkat çekerken, ÖSYM tablosunda çeşitli kurum ve illerde tekniker alımlarının gerçekleştirildiği görülüyor. Lisans grubunda ise mühendis kadroları öne çıktı.
SONUÇLAR ÖSYM'DEN SORGULANABİLECEK
Adaylar yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecek.