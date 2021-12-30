Oto fabrikalarında üretim yarışı

50 yılı aşkın bir geçmişe sahip Türkiye otomotiv sanayisi, bugün dünyanın 15'inci, Avrupa'nın beşinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Yıllık 2 milyon adetin üzerinde üretim kapasitesine sahip otomotiv sanayi çip krizi nedeniyle kapasitesinin yüzde 63'ünü kullanabiliyor. Daha önce bu oran yüzde 85'lerin üzerindeydi. Buna rağmen otomotiv fabrikaları üretimde hedeflerine birer birer ulaşıyor. Toyota
, Sakarya'daki tesislerinde 3 milyonuncu aracını üretti. 1994'den bu yana Türkiye'de bulunan Toyota, Toyota C-HR ve Corolla olmak üzere iki modelin aynı hat üzerinde üretimini gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 90'ını dünyanın 150'yi aşkın ülkesine ihraç eden Toyota, 2021 için 230 bin adet araç üreterek bunun 187 bini ihraç etmeyi planlıyor.
70 ÜLKEYE IHRAÇ
1971'den bu yana Türkiye'de üretim yapan Oyak Renault
ise 7 milyonuncu otomobili ve motoru banttan indirdi. Ayrıca 6 milyonuncu şasi ve vites kutusu üretimini de gerçekleştirdi. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Yeni Clio, Clio E-Tech ve yeni Megane Sedan modellerini ve bu modellerde kullanılan motor ve başta vites kutusu olmak üzere mekanik aksamları üretiyor ve 70 ülkeye ihraç ediyor. 2020'de hibrit araçlar için motor seri üretimine başlayan fabrika, hibrit araçlar için motor üretimi yapan merkezler arasında Renault Grubu'nda ilk ve Türkiye'de tek fabrika konumunda bulunuyor. Oyak Renault'nun otomobil üretimine başladığı yıllarda yaklaşık 20 bin olan üretim kapasitesi bugün yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor hacmine ulaştı.
24 YILDA 2.4 MİLYON ÜRETTİ
1997'de Türkiye'de üretime başlayan Hyundai Assan
, kasım sonu itibariyle yaklaşık 2.4 milyon adet aracı banttan indirdi. Markanın Avrupa'daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, 2 bin 300 çalışanıyla yaklaşık 230 bin adet i10, i20 ve Bayon modellerini üretiyor. Ayrıca, Hyundai Assan bu araçları 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Almanya, İngiltere ve İtalya en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında geliyor.
6.6 MİLYON ADETE ULAŞTI
1971'den bu yana Bursa'daki tesislerinde üretim yapan Tofaş
'ın toplam üretimi ise 6.6 milyon adeti buldu. Tofaş, 450 bin adetlik kapasiteye sahip fabrikasında Egea model ailesi ve Doblo üretimi gerçekleştiriyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen Egea, 40'dan fazla ülkeye Fiat Tipo adıyla ihraç ediliyor. Stellantis Grubu'nun önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olan Tofaş, küresel ürün geliştirmede önemli sorumluluklar üstleniyor.
FRANSA'DA TOPLU ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR
Anadolu Isuzu, elektrikli midibüsü NovoCITI VOLT'un ilk yurtdışı teslimatını gerçekleştirdi. Fransa'da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımı ile kentlerin sıfır emisyon, düşük gürültü gibi öncelikli taleplerine başarıyla yanıt veriyor. 8 metrelik uzunluğuyla yüksek manevra kabiliyetine sahip olan NovoCITI VOLT, 300 km'ye kadar menzil imkânı sunuyor.
AVRUPA HEDEFİNE ALMANYA İLE ULAŞACAK
Ford Trucks, dünya çapındaki büyümesini Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika ve Lüksemburg'un ardından Avrupa'nın en büyük ağır ticari pazarı Almanya ile sürdürüyor. Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir'de sıfırdan geliştirdiği ürün portföyü yoğun talep gören Ford Trucks, Stegmaier Group ile işbirliği yaptı. Şirketin hedefi
global operasyonlarını 55 ülkeye çıkarmak.