Otoda fiyat normalleşiyor

Türkiye otomotiv pazarında pandemi döneminde ortaya çıkan arz sorunları, yüksek talep ve spekülatif fiyat hareketlerinin ardından başlayan normalleşme, sigorta sektöründeki hasar ve araç değerleme süreçlerini de yeniden şekillendiriyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araç fiyatlarındaki reel gerileme ve sıfır kilometre araçlarda artan kampanyaların, sigorta şirketleri açısından güncel rayiç değer verisini daha kritik hale getirdiğini söyledi.

İKİNCİ ELDE GERİLİYOR

Otomotiv sektörünün son iki yıldır önemli bir normalleşme sürecinden geçtiğini belirten Yalçın, "Pandemi döneminde yaşanan arz problemleri, yüksek talep, spekülatif fiyat hareketleri ve otomobilin yatırım aracı olarak görülmesiyle oluşan olağanüstü koşullar büyük ölçüde geride kaldı. 2026 yılının başından bu yana ikinci el araç fiyatlarında genel ortalamada yüzde 1,5-2 arasında nominal düşüş görüyoruz. Enflasyon dikkate alındığında reel gerileme çok daha yüksek seviyeye ulaşıyor" dedi. Yalçın'a göre sıfır kilometredeki kampanyalar ve ikinci el rayiçlerindeki değişim yalnızca otomotiv ticaretini değil, sigorta şirketlerinin maliyet hesaplarını da etkiliyor. Yalçın, "Araç rayiçlerinin aşağı veya yukarı yönlü hızlı hareket etmesi; hasar rezervlerinden pert dosyalarına, kasko fiyatlamasından değer kaybı ve tazminat hesaplamalarına kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. Özellikle tam hasar ve pert süreçlerinde aracın gerçek piyasa değerinin doğru belirlenmesi şirketler için kritik önem taşıyor" dedi.