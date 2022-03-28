Otogaz pazarında yüzde 4 büyüme bekleniyor

PETROLÜN artması nedeniyle yükselen benzin fiyatları, vatandaşları alternatif arayışlarına itti. Benzin 20 liraya yaklaşıp, motorinin 23 lirayı geçmesi ve fiyat artışının devam edeceği yönündeki öngörü nedeniyle litresi 11 lira olan otogaz pazarında büyüme beklentisi arttı. Türkiye LPG Derneği
'nin 50. Kuruluş Yıldönümü programında soruları yanıtlayan Başkan Eyüp
Aratay, bu yıl otogaz pazarında yüzde 3-4'lük büyüme beklediklerini söyledi. Aratay, "LPG alternatif yakıt olan benzine göre hali hazırda ekonomik bir boyutta kalıyor" dedi. Türkiye
LPG Derneği Başkan Vekili Gökhan Tezel de tüm dünyada emtia fiyatlarında rekor artışlar yaşandığını ve bu artışların LPG fiyatlarını da etkilediğini söyledi. Bu dönemde otogaza dönüşümün artmasının beklendiğini ifade eden Tezel, otogazın yüzde 25-30 fiyat avantajı yarattığını dile getirdi. Türkiye'nin Avrupa
'da LPG ticaretinde Rusya
'dan sonra ikinci büyük pazar olduğunu aktaran Aratay, "Bugün sektörümüzde ülke genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 7 bin tüplü ve 11 bin otogaz bayimizle 10 milyon haneye tüp hizmeti ve 4.9 milyon otogazlı araca ikmal gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz yıllık 80 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşmış durumda" diye konuştu.