Otokar’dan Romanya’da yatırım hamlesi: ’Automecanica’ şirketini satın aldı!

Sözleşmede öngörülen kapanış koşullarının sağlanmasını takiben, pay devrine ilişkin işlemlerin tamamlandığı ve Automecanica sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların Otokar tarafından devralındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pay alım bedeli olarak şirketimiz tarafından satıcılara mutabakat zaptı imza tarihinde ödenen 5 milyon avro ve Pay Alım Satım Sözleşmesi imza tarihinde ödenen 5 milyon avroya ilave olarak, Automecanica'nın teknik değerlendirme sürecinde yapılan düzeltmeler sonrası kesinleşen 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda 46 milyon 744 bin 143 avro tutarında ödeme yapılmıştır. Bakiye 25 milyon avro ise nakdi teminat olarak muhafaza edilecek olup, kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde bu meblağ satıcılara ödenmek suretiyle serbest bırakılacaktır. Pay alım bedeli, Automecanica'nın 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden kapanış sonrası düzeltmesine tabi tutulacaktır. İşlem sonucunda halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica, şirketimizin bağlı ortaklığı haline gelmiş olup, Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi kapsamındaki faaliyetler doğrudan Automecanica vasıtasıyla yerine getirilecektir."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör