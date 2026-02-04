Otomobil satışında gaza basıldı! Yılın ilk ayında 3,06 milyar dolarlık ihracat rekoru kırıldı

YILA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel talepteki kademeli toparlanma ve Avrupa pazarında artan siparişler, otomotiv sektörünün yılın ilk ayında güçlü bir ivme yakalamasında etkili oldu. Küresel ticaret ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Türk ihracatçılar performansını korudu.

GEÇEN YILKİ İVME DEVAM ETTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracat yapan otomotiv sektörü, 2026'ya da hızlı başladı. Ocak ayında gerçekleştirilen 3 milyar 61,7 milyon dolarlık ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışa işaret etti. Sektörün toplam ihracattaki payı ise yüzde 17,4 olarak hesaplandı.