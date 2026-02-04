Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.02.2026 11:33 Son Güncelleme: 4.02.2026 12:02

Otomobil satışında gaza basıldı! Yılın ilk ayında 3,06 milyar dolarlık ihracat rekoru kırıldı

Türkiye otomotiv endüstrisi, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaparak ocak ayında 3 milyar 61,7 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu performans, ocak ayları itibarıyla sektör tarihindeki en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

AA Ekonomi
Türkiye otomotiv endüstrisi, 2026 yılı ocak ayında 3 milyar 61,7 milyon dolarlık ihracatla ocak ayları itibarıyla tüm zamanların en yüksek performansını sergiledi.

YILA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel talepteki kademeli toparlanma ve Avrupa pazarında artan siparişler, otomotiv sektörünün yılın ilk ayında güçlü bir ivme yakalamasında etkili oldu. Küresel ticaret ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Türk ihracatçılar performansını korudu.

GEÇEN YILKİ İVME DEVAM ETTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracat yapan otomotiv sektörü, 2026'ya da hızlı başladı. Ocak ayında gerçekleştirilen 3 milyar 61,7 milyon dolarlık ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışa işaret etti. Sektörün toplam ihracattaki payı ise yüzde 17,4 olarak hesaplandı.

OCAK AYLARI BAZINDA TARİHİ ZİRVE

Geçmiş yılların ocak ayı verileri incelendiğinde otomotiv ihracatının istikrarlı bir yükseliş sergilediği görülüyor. Buna göre sektör, 2025 yılı ocak ayında 3 milyar dolar, 2024'te 2,8 milyar dolar, 2023'te 2,7 milyar dolar, 2022'de 2 milyar 230,2 milyon dolar ve 2021'de 2 milyar 266,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Ocak ayında otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 490 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 311 milyon dolarla Fransa, 291,7 milyon dolarla İspanya, 283,3 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 267,9 milyon dolarla İtalya izledi.

İHRACAT ARTIŞINDA POLONYA ÖNE ÇIKTI

Değer bazında ihracat artışında Polonya ilk sırada yer aldı. Otomotiv sektörünün bu ülkeye ihracatı 58,7 milyon dolar artarken, artışta Polonya'yı 36,5 milyon dolarla İtalya, 36,2 milyon dolarla İspanya, 28,2 milyon dolarla Almanya ve 19,3 milyon dolarla Avusturya takip etti. Ocak ayında Polonya'ya yapılan ihracat 177,5 milyon dolar, Avusturya'ya ise 44,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

İHRACATIN LİDER İLİ KOCAELİ

İl bazında ihracatta ilk sırada 828,6 milyon dolarla Kocaeli yer aldı. Kocaeli'yi 664,6 milyon dolarla İstanbul, 588,5 milyon dolarla Bursa, 504,3 milyon dolarla Sakarya ve 126,7 milyon dolarla Ankara izledi.

TİM verilerine göre, 2025 ve 2026 ocak ayları itibarıyla otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 - 31 OCAK
ÜLKE 2025 2026 Değişim (yüzde)
ALMANYA 461.813,62 490.006,62 6,1
FRANSA 327.116,21 311.035,96 -4,9
İSPANYA 255.567,24 291.740,55 14,2
BİRLEŞİK KRALLIK 346.294,88 283.314,05 -18,2
İTALYA 231.354,03 267.877,95 15,8
POLONYA 118.827,28 177.500,30 49,4
SLOVENYA 170.898,44 151.192,41 -11,5
BELÇİKA 135.765,55 139.710,05 2,9
ROMANYA 109.690,83 110.557,37 0,8
ABD 103.741,97 87.251,92 -15,9
