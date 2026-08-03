Otomobillerin ömrünün yüzde 95’ı parkta geçiyor

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) düzenlediği basın toplantısında 2026'nın ilk yarısına ilişkin araç kiralama sektörü verilerini ve derneğin yenilenen 2030 vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, bireysel araçların kullanım ömrünün büyük bölümünü park halinde geçirdiğine dikkat çekti. Özarslan A. Tangün, "Bir otomobil zamanının yaklaşık yüzde 95'ini park halinde geçiriyor. Milyonlarca liralık bir kaynağın kapasitesinin yalnızca çok küçük bir bölümü kullanılıyor. Üretimde kaynak israfı, trafikte kaynak israfı. Gerçek sürdürülebilirliğin biz daha fazla mobilite hizmetini daha az araçla verebilmek olduğunu düşünüyoruz. Ve bütün dünyanın gittiği noktada bu. O yüzden çok önemli bir konu bu, önümüzdeki dönemi de domine eden konu olacak" dedi.

Yılın ilk yarı verilerine göre sektör, yaklaşık 405 bin 740 araçla tüketicilere ve işletmelere hizmet veriyor. Toplam filonun 237 bin 743 adedini operasyonel kiralama araçları, 167 bin 997 adedini ise günlük kiralama araçları oluşturuyor.

96 BİN YENİ ARAÇ

Araç kiralama sektörü 2026'nın ilk altı ayında 96 bin 519 adet araç satın aldı. Sektörün araç yatırımları üzerinden ödediği vergi tutarı ise 2025'te yaklaşık 129 milyar TL, 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 90 milyar TL olarak gerçekleşti.