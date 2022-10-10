Otomotiv endüstrisi Eylül rekorunu kırdı

Türkiye ihracatından yüzde 13,9 pay alan sektör, ikinci sıradaki yerini korudu. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise otomotiv endüstrisi ihracatı %5 oranında artarak 22,3 milyar dolar olurken, ilk dokuz aydaki ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu.

Ağustos ayında yaşanan yüzde 6'lık düşüşten sonra eylül ayında gerçekleşen yaklaşık yüzde 12'lik artışın önemli olduğuna değinen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Elde ettiğimiz rakam bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı oldu. Ürün grubu bazında en fazla ihracat tedarik endüstrisinde görülürken, binek otomobiller çift haneli, çekiciler ihracatı üç haneli artış gösterdi. Eylülde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise geriledi" dedi. OİB Başkanı Çelik, eylül ayında Almanya, Fransa ve Polonya'ya yönelik yüksek oranlı ihracat artışının dikkat çektiğini sözlerine ekledi.