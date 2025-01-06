Otomotiv ihracatı 37 milyar dolar

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı 2024'ü yüzde 6 artışla 37 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, böylece 2022 yılı dışında 2006 yılından bu yana aralıksız ihracat liderliğini sürdürmeyi başardı. Otomotiv, aralıkta da yüzde 10 artışla 3.5 milyar dolar ihracat yaparak bugüne kadar aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Küresel ekonomi açısından oldukça zorlu geçen ve global pazarda talep daralması ile karşı karşıya kaldığımız bir yılı geride bıraktık. Buna rağmen otomotiv sektörü olarak geçen yıl tüm aylarda ve nihayetinde yılın tamamında liderliğimizi korumayı başardık" dedi.Sektörde yüzde 68.2'lik pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine de 2024'de 25.3 milyar dolar ihracat yapıldı. Almanya 4 milyar 856 milyon dolar ihracatla en büyük pazar oldu. Geçen yıl ikinci büyük pazar olan Birleşik Krallık'a yüzde 25, İtalya'ya yüzde 9.5, Slovenya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 19, Romanya'ya yüzde 33.5 ihracat artışı yaşandı.