Otomotiv ihracatı da rekor kırdı

Türkiye otomotiv pazarında kırılan satış rekorundan sonra otomotiv ihracatında da rekor geldi. Türkiye otomotiv endüstrisi 2023'de yüzde 13 artışla 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ülke ihracatının da lideri olan sektörün payı ise yüzde 15.8 oldu. Otomotiv sektörü, aralıkta yüzde 1.1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yılın son ayında 3.2 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim" dedi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yılın son ayında 3.2 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da hedeflerimizi geçerek tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim" dedi.TEDARİK endüstrisinin ihracatı yüzde 9 artarak 14 milyar 154 milyon dolara çıkarken, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 40.4 oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 19, otobüs- minibüs-midibüs ihracatı yüzde 57 arttı. Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'ya 2023'da yüzde 11 artışla 4 milyar 854 milyon dolar ihracat yapıldı.