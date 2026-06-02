Otomotiv pazarında uzun vadeli büyüme: Yüzde 10,3’lük artış!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,55 düşüşle 83 bin 442 adet olarak gerçekleşti.
Bu dönemde otomobil satışları yüzde 23,19 azalarak 65 bin 386 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,13 düşüşle 18 bin 56 adede geriledi.
5 YILLIK ORTALAMA ALTINDA KALDI
Pazar, 5 yıllık Mayıs ayı ortalamasına göre yüzde 5,1 daralırken; otomobil satışları yüzde 6, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,7 oranında geriledi. Buna karşın 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazarda yüzde 10,3'lük artış dikkat çekti.
OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE DARALMA
Yılın ilk beş ayını kapsayan dönemde toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 düşüşle 453 bin 138 adet seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 9,65 gerileyerek 356 bin 256 adede inerken, hafif ticari araç satışları yüzde 1,94 artışla 96 bin 882 adede yükseldi.