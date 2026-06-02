Otomotiv pazarında uzun vadeli büyüme: Yüzde 10,3’lük artış!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,55 düşüşle 83 bin 442 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 23,19 azalarak 65 bin 386 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,13 düşüşle 18 bin 56 adede geriledi.