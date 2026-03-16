Otomotiv sektöründe pozitif hareketlilik: İç pazarda satışlar arttı

Otomotiv Sanayii Derneği'nin Mart 2026 raporuna göre; Ocak-Şubat döneminde toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 215 bin 284 adede düştü. Otomobil üretimi yüzde 15 azalışla 120 bin 823 adede inerken, traktör üretimi yüzde 36 düşerek 3 bin 419 adet oldu. Ticari araç üretimi ise yüzde 20 artış gösterdi; özellikle kamyon, otobüs, midibüs ve kamyonet üretiminde yükseliş kaydedildi.
İç pazarda toplam satışlar yüzde 3 artışla 168 bin 595 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 1 azalarak 130 bin 831 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 19, ağır ticari araç satışları ise yüzde 6 büyüme gösterdi.
Buna rağmen dolar bazında otomotiv ihracatı yükseldi. Toplam ihracat yüzde 10 artışla 6,47 milyar dolara ulaşırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sektörü 6,6 milyar dolarlık ihracatla ülkenin toplam ihracatının yüzde 18'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı.