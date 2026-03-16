Otomotiv sektöründe pozitif hareketlilik: İç pazarda satışlar arttı

Otomotiv Sanayii Derneği'nin Mart 2026 raporuna göre; Ocak-Şubat döneminde toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 215 bin 284 adede düştü. Otomobil üretimi yüzde 15 azalışla 120 bin 823 adede inerken, traktör üretimi yüzde 36 düşerek 3 bin 419 adet oldu. Ticari araç üretimi ise yüzde 20 artış gösterdi; özellikle kamyon, otobüs, midibüs ve kamyonet üretiminde yükseliş kaydedildi.