Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Otomotiv sektöründe pozitif hareketlilik: İç pazarda satışlar arttı
Giriş Tarihi: 16.03.2026 09:27

Otomotiv sektöründe pozitif hareketlilik: İç pazarda satışlar arttı

Otomotiv Sanayii Derneği’nin Mart 2026 raporuna göre, yılın ilk iki ayında otomotiv üretimi ve ihracatı adet bazında gerilerken, iç pazarda büyüme yaşandı.

Otomotiv sektöründe pozitif hareketlilik: İç pazarda satışlar arttı
  • ABONE OL

Otomotiv Sanayii Derneği'nin Mart 2026 raporuna göre; Ocak-Şubat döneminde toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 215 bin 284 adede düştü. Otomobil üretimi yüzde 15 azalışla 120 bin 823 adede inerken, traktör üretimi yüzde 36 düşerek 3 bin 419 adet oldu. Ticari araç üretimi ise yüzde 20 artış gösterdi; özellikle kamyon, otobüs, midibüs ve kamyonet üretiminde yükseliş kaydedildi.

İç pazarda toplam satışlar yüzde 3 artışla 168 bin 595 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 1 azalarak 130 bin 831 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 19, ağır ticari araç satışları ise yüzde 6 büyüme gösterdi.

İhracat tarafında adet bazında düşüş yaşandı; toplam otomotiv ihracatı yüzde 9 azalarak 144 bin 357 adede geriledi. Otomobil ihracatı yüzde 23 düşerken, ticari araç ihracatı yüzde 11 arttı.

Buna rağmen dolar bazında otomotiv ihracatı yükseldi. Toplam ihracat yüzde 10 artışla 6,47 milyar dolara ulaşırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sektörü 6,6 milyar dolarlık ihracatla ülkenin toplam ihracatının yüzde 18'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomotiv sektöründe pozitif hareketlilik: İç pazarda satışlar arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz