Otomotiv sektöründen Çinli üreticilere "kapıyı kapalı tutun" çağrısı

"ADİL REKABETE ZARAR VERECEK"

Mektupta, Çinli otomobil üreticilerine ABD'de üretim yapma imkanı tanınmasının "adil rekabete zarar vereceği" savunuldu.

Bu durumun, Trump yönetiminin ABD'de otomotiv üretimini artırmak, tedarik zincirlerini güçlendirmek ve ülkenin küresel otomotiv piyasalarındaki aksaklıklara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla kaydettiği ilerlemeyi tehlikeye atacağı ifade edildi.

Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de pazar payının bulunmadığı belirtilen mektupta, bu şirketlerin ülkede üretim tesisi açmasına izin verilmesinin, ABD'de faaliyet gösteren üreticiler pahasına Çinli şirketlere pazarda "bir dayanak noktası" sağlayacağı kaydedildi.

İSTİHDAM VE TEDARİK ZİNCİRİ ENDİŞESİ

Mektupta, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de üretim yapmasına izin verilmesinin imalat sektöründe yeni istihdam oluşturmayacağı öne sürüldü.

Bunun aksine, istihdamın uzun yıllardır ABD'ye yatırım yapan üreticilerden Çin hükümetinin sahip olduğu ve işlettiği şirketlere kaydırılacağı iddia edildi. Birlikler, Çinli şirketlerin ABD'de üretim yapmasının mevcut üreticilerin pazar konumunu zayıflatabileceğini savundu.

Mektupta ayrıca Çin araçlarının ABD'de monte edilmesinin bağlantılı araçlardan kaynaklandığı öne sürülen güvenlik risklerini ortadan kaldırmayacağı belirtildi. Bu fabrikaların Çinli tedarikçilere ve Çin menşeli parçalara bağımlı kalmaya devam edeceği savunuldu.

"BİR GECEDE YENİDEN İNŞA EDİLEMEZ"

ABD otomotiv sektörünün gelişmiş imalat ve savunma altyapısının temelini oluşturduğu vurgulanan mektupta, sektörün ulusal acil durumlarda kullanılabilecek kapasiteye ve iş gücüne sahip olduğu ifade edildi.

Mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Bu altyapı bir kez zayıflatıldığında, bir gecede yeniden inşa edilemez."

ABD'de Çinli otomobil üreticilerinin faaliyetlerine ilişkin tartışma, Trump'ın geçen hafta Çinli şirketlerin ABD'de otomobil fabrikası kurmasına izin verilebileceği yönündeki açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör