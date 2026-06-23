Otomotiv sektörüne fon desteği geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nu, dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağı olarak tanımlayarak, "Bu yeni fonun kuracağı sanayi startup işbirliği köprüsü mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzün yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi için önemli olacaktır" dedi. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kuruluşu ile, Türkiye
'nin üretim, ihracat ve teknoloji vizyonuna yeni bir halka daha eklediklerini belirten Bolat, "Avrupa
'da toplam araç üretiminde 5'inci, ticari araç üretiminde 2'nci, otobüs ve hafif ticari araç üretiminde ise 1. konumda bulunmamız, Türk sanayisinin ulaştığı seviyenin en somut göstergesidir. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, bu güçlü üretim altyapısını yüksek teknoloji ve girişimcilik ekosistemiyle daha da ileri taşımaktır" diye konuştu. Devletin sağladığı destekler, fonlar, muafiyetler ve finansman mekanizmaları sayesinde girişimcilik ekosistemine bugüne kadar 130 milyar TL'lik kaynak kazandırıldığını kaydeden Bolat, "1.091 teknoloji girişimimiz yatırım alarak toplam 175 milyar TL'lik yatırım hacmine ulaşmıştır. Son beş yılda ülkemizin 5.6 milyar doların üzerinde girişim sermayesi yatırımı çekmesi, Türkiye'nin artık yalnızca bir üretim merkezi değil; aynı zamanda bölgesinin en dinamik teknoloji ve inovasyon üslerinden biri haline geldiğini göstermektedir. OİB Venture Mobilite İnovasyon Fonu ile otomotiv sektörümüzün elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, yapay zekâ destekli sistemler, akıllı ulaşım çözümleri ve yeni nesil mobilite teknolojilerindeki dönüşümünü hızlandıracağız" dedi.