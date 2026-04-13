Otomotiv üretimi ilk çeyrekte geriledi

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 215 BİN 323 OTOMOTİV İHRAÇ EDİLDİ

Otomotiv ihracatı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 gerileyerek 215 bin 323 oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 12 artışla 2 bin 835 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 9,9 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, bu dönemde ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 arttı.