Otomotiv üretimi yıla düşüşle başladı

OTOMOTİV üretimi yılın ilk ayında gerileme kaydetti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 99 bin 247 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 17 düşüş yaşadı ve 55 bin 504 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artış kaydetti. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti. Yılın ilk ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 17 gerileyerek 64 bin 725 adet olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılının ocak ayında da yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı. Ocak ayında toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre paralel seyrederek ve yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

