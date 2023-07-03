Otomotivcilerin hedefi İngiltere

Türk otomotiv endüstrisi mevcut ihraç pazarlarını geliştirmek ve yeni pazarlar kazanmak için yurt dışı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen "Automechanika Birmingham 2023" fuarına milli katılım gerçekleştirildi.Otomotiv tedarik sanayi sektöründe faaliyet gösteren 16 firma fuarda yerini aldı. Türk firmalar yeni siparişler alırken, iş birliklerini geliştirme fırsatı da yakaladı.OİB Başkanı Baran Çelik, Birleşik Krallık'ın dünyadaki en büyük otomotiv ithalatçılarından birisi olduğunu belirterek, ülkenin Avrupa'nın 2'nci büyük motorlu araç pazarı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin de en fazla ihracat yaptığı ikinci pazarın Birleşik Krallık olduğunu vurgulayan Çelik, "2018'de 2.9 milyar dolar ihracat yaptığımız ülkeye geçen yıl yaklaşık 3.3 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardık" dedi.Birleşik Krallık'ın otomotiv ithalatının 2022'de 74 milyar dolara yükseldiğine değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk otomotiv endüstrisi ihracatçıları olarak, Birleşik Krallık'ın otobüs ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ithalatında 1'nci sırada yer alıyoruz. Ayrıca jantlar ile aksam ve parçaları ithalatında 3'üncü, debriyajlar ile bunların aksam ve parçaları ithalatında 6'ıncı, motor aksam ve parçaları ithalatında ise 2'nci sırada bulunuyoruz. İlk hedefimiz ülkeye yaptığımız ihracatımızı 3.5 milyar dolar seviyesine çekmek ve ithalatından aldığımız payı ilk etapta yüzde 5'e çıkarmak."