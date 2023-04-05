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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Otomotivde sürdürülebilir plan hazır

Otomotivde sürdürülebilir plan hazır
MARTTA ihracat rekoru kıran Otomotiv Sektörü, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı açıkladı. Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) katkılarıyla hazırlandı. OİB Başkanı Baran Çelik, "OSEP hedeflerimiz ile Türkiye orta vadede karbon nötr araçlar için önemli üretim merkezi ve cazip bir pazar olacak" dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yeşil dönüşümün kritik önem taşıdığını vurguladı. OSD Başkanı Cengiz Eroldu da "AB'deki gelişmelere ayak uydurmak bir zorunluluk" diye konuştu.
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Otomotivde sürdürülebilir plan hazır
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