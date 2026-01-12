Otomotivden 41.5 milyar dolar ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı 2025'te yüzde 11.6 artarak 41.5 milyar dolara çıktı. OİB verilerine göre otomotiv, son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olmayı başardı. Sektörün Aralık 2025 dönemi ihracatı da yüzde 8 artışla 3 milyar 761 milyon dolar oldu.

19'UNCU KEZ ŞAMPİYON

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Son 20 yılın 19'unda ihracat şampiyonu olma geleneğimizi sürdürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ndeki dönüşüme hızlı adaptasyonumuz ve katma değeri yüksek üretim gücümüz, bu başarının temel taşlarını oluşturdu. İhracatta yakaladığımız ivme, küresel pazarlardaki rekabet gücümüzün ve sürdürülebilir büyüme kararlılığımızın en somut göstergesi. Otomotiv endüstrisi olarak 2026'da Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü rekabet yapısını temsil etmeye ve ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.