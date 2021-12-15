Otoyol ağı 8 bin kilometreyi aşacak! 2021-2023 döneminde toplam 6 proje başlayacak

Devlet kasasından mümkün olduğunca az para çıkması için yapılan modellerden biri olan bu model, önde gelen tercihlerden biri olarak devam ediyor. İki yıllık öngörüler doğrultusunda 2023 hedefi olarak 6 otoyol projesinin YİD modeli ile yapılması planlanmıştı. Bu projelerden bazılarının ihalesi tamamlanırken, bazılarının ihalesi de gelecek yıla kaldı. Bunlara ek olarak 2023-2035 dönemi için de 13 yeni otoyol projesinin başlaması planlanıyor.
ÜLKE OTOYOL AĞLARIYLA ÖRÜLECEK
Yapım çalışmaları devam eden otoyol projeleri ve 2021-2023 döneminde ihalesi planlanan otoyol projelerinin tamamlanmasıyla otoyol ağı 2023 yılı sonunda 3 bin 779 kilometreye çıkacak. 2023-2035 dönemi için planlanan otoyol projelerinin trafiğe açılması ile de 2035 yılı sonunda otoyol ağının 8 bin 124 kilometreye ulaşacak.
2023'E KADAR 6, 2035'E KADAR 13 PRROJE
2021-2023 döneminde Mersin (Çeşmeli)-Kızkalesi Otoyolu, Kınalı-Malkara Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Ankara-Sivrihisar Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Dörtyol-Hassa Otoyolu planlandı. 2023-2035 döneminde ihalesi ve yapımı planlanan YİD otoyol projeleri ise şunlar: Gerede - Ilgaz Otoyolu, Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu (Sivrihisar-İzmir Kesimi), Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Afyon-Burdur Otoyolu, Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Ilgaz Merzifon Kesimi)
Delice-Samsun Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır Bağlantı Yolu Dahil), Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Merzifon Gürbulak Kesimi), Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu, Alanya-Silifke Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Çanakkale-Savaştepe Kesimi), Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kızkalesi-Taşucu Kesimi).
YOL GÜVENLİĞİ DE ARTACAK
Diğer yandan, şehir içi ve şehirlerarası karayolu ağında meydana gelen ölüm, yaralanma ve maddi hasarların en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda, son dönemde sinyalizasyon sistemlerinin trafik uyarmalı ve koordineli hale dönüştürülmesi için yaklaşık 2 bin 900 sinyalize kavşağın 212'ünün dönüştürme çalışması tamamlandı.
45 kavşakta dönüştürme çalışmaları devam ederken 213 kavşakta ise ihale hazırlık süreci devam ediyor. Ölümlü ve yaralanmalı kaza verileri dikkate alındığında yoldan çıkma kazalarının ön sıralarda yer aldığı bilinirken, sesli veya titreşimli ikaz yoluyla sürücülerin seyir halinde bulundukları yolu terk etmek üzere oldukları durumlarda araçlarını yola yönlendirmeleri ve uyarılması amacıyla sarsma bantları uygulanıyor.
Halihazırda 2 bin 330 kilometre uzunluğundaki sarsma bandı imalatı tamamlanırken, bant uzunluğunun 6 bin kilometreye ulaştırılması için çalışılıyor. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğündeki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezine entegre olarak Karayolları Bölge Müdürlüklerinde 18 AUS merkezi oluşturulacak.