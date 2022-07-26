ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda

Otomobillerdenalınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan tebliğle, 'vergi oranı ve yetki' başlıklı maddede yapılan düzenleme ile 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun 'motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme' yetkisi, Cumhurbaşkanınca 'ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme' olarak yeniden düzenlendi.İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla binek otomobiller için farklı matrah grupları oluşturabilecek. Malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlenebilecek.MOTOR silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenlerde ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlarda yüzde 45, 120 bin-150 bin arası yüzde 50, 150 bin-175 bin arası yüzde 60, 175- 200 arası için yüzde 70'lik ÖTV oranı var. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerde ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 45, 130 bin-210 bin arası için 50 olarak uygulanıyor. Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiyle bu oranlar farklılaşabilecek.