ÖTV muafiyeti, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafı memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve ticari araçlarını yenilemek isteyenlere yönelik uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti esnaf kesimince olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için bulunduğu Bursa-Gemlik'te söz konusu müjdeyi paylaştı.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceği" şeklindeki müjdesini AA muhabirine değerlendirdi.

"KDV İNDİRİMİ DE TALEP EDİYORUZ"

Özellikle minibüslerde yüzde 9 olan ÖTV oranı için sağlanan muafiyet imkanının faydalı olacağını belirten Elmadağlı, şunları kaydetti:

"Minibüs türü araçlar için yüzde 9'a çıkan grubumuz var ÖTV ile alakalı. Bunların piyasadaki fiyatları 1 milyon 700 bin lira civarında, 80-90 bin lira civarında kar olacak esnafımız açısından. Mutlaka bu tür imkanlardan yararlanmak isteyen çok sayıda esnafımız çıkacak. ÖTV, midibüste yüzde 4, otobüste yüzde 1. Bu konuda bizim talebimiz bir seferliğe mahsus KDV indirimi yapılmasıydı. KDV tüm araçlar yüzde 18. Bunu ÖTV ile birleştirdiğinizde yüzde 20-22 civarı bir düşüş olacaktı. Bu bizi çok daha mutlu edecekti. KDV indirimi de talep ediyoruz. ÖTV için devletimize teşekkür ediyoruz."

Elmadağlı, ÖTV muafiyetinin güzel bir imkan olduğunu vurgulayarak, devletin, araç yenilemede, kendilerine yüzde 7,5 faiz oranıyla devlet destekli krediler verdiğini anlattı.

Şu anda araç yenilemede piyasanın altında kredi kullanabildiklerini dile getiren Elmadağlı, şu değerlendirmede bulundu.

"ÖTV, KDV ve faiz indirimi birleşirse mükemmel olur. Bunun üçü bir arada olsaydı esnafımız bayram ederdi. Ancak bu tür araçları bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. 17, 18, 19 ve 20 kişilik gruplarda araç bulamıyoruz. Bayilerde araç yok, 4-5 ay sonraya sıra veriyorlar. Bu indirim süreci yılbaşına kadar devam ederse mutlaka bundan faydalanmak isteyen esnafımız olacak. Araç bulmaktaki sıkıntıyı çözmek gerekiyor. Bunu yanında bir de KDV indirimi eklerlerse mükemmel olur."

"BAYRAM SONRASI BİZİM İÇİN GÜZEL BİR MÜJDE OLDU"

İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV müjdesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ÖTV konusunda esnafın bir beklentisi olduğunu ve bunu zaman zaman ilgili mercilere ilettiklerini dile getiren Yılmaz, söz konusu ÖTV muafiyetinin ticareti ve esnafı oldukça olumlu etkileyeceğine dikkati çekti.

ÖTV müjdesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük esnafa yapılan her destek bizi oldukça mutlu eder. Bu haberi alan esnaf arkadaşlarımız da beni arayarak mutluluklarını dile getirdiler. Bayram sonrası bizim için güzel bir müjde oldu. Küçük esnaf yavaş yavaş büyüyecek ve bu adım bizim daha da büyümemizi sağlayacak. Ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizleri düşünmüşler."

Yılmaz, esnafa yönelik ÖTV muafiyetinin tüketicileri de etkileyeceğine işaret ederek, araçların değişmesiyle müşterilere daha konforlu bir seyahat sunacaklarını sözlerine ekledi.