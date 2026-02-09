ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik sorunu çözüldü

ÖTV muafiyetli araçlarla ilgili 2026 Ocak'tan bu yana yaşanan sıkıntı sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotivde yerli katkı oranı ile ilgili tebliği düzenledi. Hem sektör hem de mağdur olan tüketiciler bu tebliğ ile rahatladı. Yerli Malı Tebliği'nde 7 Şubat'ta yapılan değişiklikle, "Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar bu tebliğ hükümleri uygulanmaz" maddesi eklendi. Böylece, yerli üretimin daha yüksek katma değerli gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliği ile 1 Ocak'tan itibaren yerli katkı oranlarının tebliği çerçevesinde hesaplanması hükme bağlandı. Sanayi Bakanlığı'na 2026'da Türkiye'de üretilen sadece beş modelin 10 versiyonu için 'yerli katkı payı' yani yerlilik oranı beyan edilmişti. Altı model ve yaklaşık 30 versiyona hala beyan verilmediği için tüketiciler ÖTV muafiyetinden yararlanamıyorlar ve ocak başından bu yana araçlarını teslim alamıyorlardı.