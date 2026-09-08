OVP sigorta sektörüne alan açıyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, yeni Orta Vadeli Program'da afetlere karşı finansal dayanıklılık, uzun vadeli tasarruflar, ihracat sigortaları ve banka dışı finansmanın güçlendirilmesine yönelik hedeflerin sigorta sektörü açısından önemli bir alan açtığını belirtti. Yaşar, "Sigorta sektörü, OVP hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak stratejik sektörlerin başında gelmektedir" dedi. Programda ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesine yer verilmesinin önemli olduğunu belirten Yaşar, özellikle "dayanıklılık" başlığının sigorta sektörü açısından öne çıktığını söyledi. Enerji ve su arz güvenliğinden tarıma, stratejik sektörlerden afet risklerine kadar geniş bir alanda ekonomik risklerin bulunduğuna dikkat çeken Yaşar, sigortacılığın risklerin önceden yönetilmesi, ekonomik kayıpların paylaşılması ve kamu maliyesi üzerindeki yükün azaltılması açısından temel finansal araçlardan biri olduğunu ifade etti.

10 MİLYAR $ EK HARCAMA

Yaşar, 6 Şubat depremlerinin afet risklerinin ekonomik ve mali boyutunu ortaya koyduğunu belirterek, 2023- 2026 döneminde 2026 yılı fiyatlarıyla deprem harcamalarının 5.4 trilyon TL'ye, yaklaşık 104 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Toplam harcamanın yaklaşık 116 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktaran Yaşar, 2027 yılında ise yaklaşık 10 milyar dolarlık ilave harcama beklendiğine dikkat çekti. Yaşar, afet sonrası kayıpların kamu kaynaklarıyla karşılanmasının yanı sıra afet öncesinde riskleri azaltacak politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yaşar, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve kalan riskin daha büyük bölümünün sigorta, reasürans ve sermaye piyasaları aracılığıyla paylaşılması gerektiğini söyledi. OVP'de ihracat sigortalarının daha etkin kullanılmasına yönelik yaklaşımın da önemli olduğunu belirten Yaşar, Türkiye'nin ihracat hedefleri büyürken şirketlerin ticari ve politik risklere karşı korunmasının yeni pazarlara açılmayı kolaylaştıracağını ifade etti. Sigortanın ihracat politikasını tamamlayan tali bir unsur olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, sektörün finansmanla birlikte ihracat politikalarının temel araçlarından biri haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

BANKA DIŞI GÜÇLENECEK

Yaşar, Türkiye'nin ağırlıklı olarak bankacılık sistemi üzerinden finanse edilen yapıdan daha dengeli bir finansal mimariye geçişinin önem taşıdığını söyledi. Yaşar sigorta, emeklilik, sermaye piyasaları ve diğer banka dışı finansal kuruluşların finansman sistemindeki ağırlığının artırılması gerektiğini söyledi. OVP'de uzun vadeli tasarrufların artırılmasına yönelik hedeflerin sigorta ve emeklilik sektörü açısından özel önem taşıdığını belirten Yaşar, hayat sigortaları ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nin büyümesinin bireylerin geleceklerini güvence altına almasının yanı sıra ekonominin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yerli kaynakların oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi. Yaşar, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması hedefinin de sigorta sektörü açısından yeni fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.