OYAK 2030’da 60 milyar $ varlık hedefliyor

6 kıtada 24 ülkede faaliyet gösteren OYAK, 2030 itibarıyla 60 milyar dolar varlık büyüklüğüne, 10 milyar dolar ihracat hacmine ve 39 bin kişilik toplam istihdama ulaşmayı hedefliyor. "Vizyon 2030" basın buluşmasında OYAK'ın önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritasını paylaşan Genel Müdür Murat Yalçıntaş, "Altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillenen portföy mimarisiyle 2030 yılında 60 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. OYAK'ın konsolide varlık büyüklüğü 35.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. OYAK'ın 2030 vizyonunun, seçici biçimde büyüyen, güçlü nakit üreten ve portföyünü uzun vadeli yapısal eğilimlerle uyumlu şekilde dönüştüren bir kurum olmak üzerine kurulduğunu vurgulayan Yalçıntaş, şunları söyledi: "2026'yı hızlı büyümeden ziyade, nakit üretimimizi ve operasyonel dayanıklılığımızı güçlendirdiğimiz bir eşik olarak görüyoruz." Yalçıntaş, bugün Türkiye dahil 24 ülkede, 6 kıtada faaliyet gösterildiğini; 2030 vizyonu doğrultusunda ise coğrafi yayılmadan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeye odaklanan kontrollü ve disiplinli bir büyüme yaklaşımının benimsendiğini ifade etti. Murat Yalçıntaş, 115'ten fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracatın önümüzdeki dönemde yalnızca pazar sayısı değil; katma değer, ürün karması ve sürdürülebilir pazar payı odağında büyütülmesinin hedeflendiğini belirtti. Avrupa pazarının önemini koruduğunu vurgulayan Yalçıntaş, Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini kaydetti. Öte yandan Yalçıntaş, yeni halka arzların olacağını, bu yıl bir tane yapılacağını ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!