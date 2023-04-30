OYAK’tan son 20 yılın en yüksek kar payı

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA HAZIRIZ"

Savaş Erdem, OYAK'ın başarısında ve sağladığı yüksek kar payı oranında sürdürülebilir büyüme stratejisinin etkili olduğuna işaret ederek, "OYAK bugün Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, 6 farklı kıtada, Japonya'dan ABD'ye tüm zaman dilimlerinde oluşturduğu çevik organizasyonla faaliyet gösterdiği sektörlerde aralıksız üretim gerçekleştiriyor. OYAK'ın son 7 yılda sergilediği dönüşüm ve yeniden yapılanma, sürdürülebilir büyüme getirdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında elde edeceğimiz kazanımlar, OYAK'ı geleceğe hazırlama yolculuğunun da adımları olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yeni bakış açılarıyla fırsatları değerlendirerek OYAK tarihine iz bırakacak başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

OYAK'ın bugün 38 bini aşkın nitelikli insan kaynağı ile 24 ülkede küresel bir oyuncu olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Erdem, istikrarlı şekilde büyürken en önemli sermayeleri olan insan kaynağının gelişimi için çalışmaya devam ettiklerini, bugüne kadar çalışanlarına kişisel ve kariyer gelişimleri için verdikleri eğitimlerin kişi başına 140 saati bulduğunu bildirdi.

OYAK ve OYAK Grubu şirketlerinin iklim değişikliği konusundaki hassasiyetine değinen Erdem, şunları kaydetti:

"OYAK olarak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun da bilinciyle iklim değişikliği risklerini gözeten, çevreye duyarlı, temiz enerji kaynaklarına yönelik yeni yatırımlar yapmak ve mevcut yatırımlarımızı dönüştürmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şirketlerimizin öz tüketimlerini karşılamak, enerji maliyetlerini azaltmak ve karbon ayak izlerini asgari seviyeye indirmek için 2022 yılında yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla önemli ölçüde mesafe katettik. Çevreye duyarlı, kurumsal yapısı güçlü, operasyonel verimliliği yüksek ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz."