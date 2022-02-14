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Giriş Tarihi: 15.2.2022

OYAK’ın hedefi üç Unicorn çıkarmak

TİMUR SIRT TİMUR SIRT
OYAK’ın hedefi üç Unicorn çıkarmak
OYAK, son altı yılda stratejik sektörlerdeki varlığını güçlendirmeye odaklandı. İş yapma modellerinin hızla değiştiği dünyada, veri odaklı yaklaşımı, çeviklikleri ve teknolojiyi iyi kullanmalarıyla öne çıkan şirketlere yatırıma odaklanan OYAK, önümüzdeki dönemde üç unicorn çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda portföy çeşitliliğini artıran OYAK, Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan şirketlerden Birleşik Ödeme'den sonra bir başka Türk girişimi yazılım ve teknoloji geliştiren Innovance'a yatırım yapan OYAK, son olarak Londra merkezli OCR Labs yatırımıyla da global öneme sahip kimlik doğrulama sektörüne girdi. OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav "Finans ve sigorta teknolojileri alanlarına yaptığımız yatırımlarla küresel değişimi yönetiyoruz. OYAK Grup Sigorta'nın Londra ofisi ile hizmet alanını genişletirken, diğer iştiraki OYAK Portföy'ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden yaptığımız yatırımlarla da finansal teknoloji ve sigorta teknolojisi şirketleriyle entegre iş modeller

OYAK'IN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN KARARLAR
OYAK'TA son yıllarda yaşanan dönüşüm ve yapılanma beraberinde güçlü büyüme getirdi. Genel Müdür Süleyman Savaş Erdem başkanlığında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla önemli adımlar atıldı. Satın almalar, birleşmeler, yeni alanlara yatırım ve halka arzlar ile verimlilik ve kârlılığı artırmaya odaklanılarak etkili sonuçlar alındı.

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OYAK’ın hedefi üç Unicorn çıkarmak
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