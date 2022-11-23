OYAK’tan Hindistan’a stratejik yatırım

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde bulunan Almatis, Hindistan'ın Falta bölgesinde yeni teknolojilerle donatarak entegre hale getirdiği tabular alümina tesisini faaliyete geçirdi. OYAK, bundan böyle yarı mamul üretiminin de gerçekleştirileceği Falta tesisi ile Güneydoğu Asya pazarında büyüyecek. Toplam 32 bin 300 metrekare alana kurulu olan tesisi son teknolojilerle geliştirme süreci yaklaşık 2.5 yılda tamamlandı.OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, özellikli alümina ürün grubunda dünyada pazar lideri olan Almatis'in yeni yatırımının, OYAK'ın ortaya koyduğu vizyon ve büyüme stratejisinin bir sonucu olduğunu söyledi. Son dönemde faaliyet gösterdiği sektörlerde yurtdışı yatırımlara da ağırlık veren OYAK, Falta tesisinden ilk etapta ciroya 40 milyon dolar katkı sağlamasını bekliyor. Erdem, "Son yıllarda küresel oyuncu olma vizyonuyla büyük adımlar attık. Falta yatırımımız, OYAK'ın gücünün ve büyüklüğünün kanıtı" dedi. Erdem, Almatis'in bu yatırımıyla refrakter pazarında bakir alan sayılan Hindistan'daki üretim hacmini artıracağını vurguladı. Erdem, "Falta tesisini, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Hindistan gibi büyük bir coğrafyada, 'doğru pazara doğru yatırım' anlayışıyla hayata geçirdik. Tesiste üretilecek tabular alümina ile Güneydoğu Asya pazarının taleplerini karşılayacağız" dedi.OYAK'ın Falta yatırımı Hindistan pazarına tabular alümina tedariği için önemli bir kilometre taşı olacak. Almatis, operasyonlarını yerelleştirerek, Hindistan pazarıyla daha uyumlu hale gelmeyi, bu sayede pazar talebindeki dalgalanmaları daha başarılı şekilde yönetmeyi hedefliyor. Falta yatırımı Almatis için, bir dönem 'büyük bir sıçrama' olarak görülen Hindistan pazarındaki operasyonel ayak izini genişletme çalışmalarının başlangıcı konumunda.