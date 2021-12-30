Oynaklıklar aşıldı güven ortamı oluştu

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Genel Müdürü Ümit Leblebici, 2021'in bir yandan pandeminin neden olduğu zorluklarla mücadele etmeye devam edilen, bir yandan da normalleşmeyle birlikte değişen piyasa koşullarına ayak uydurulan bir yıl olduğunu söyledi. Zorlu geçen iki yılın yeni tecrübeler getiridiğini de belirten Leblebici, "Karşımıza çıkan engelleri de beraber aşmayı başardık. 2021, pandeminin etkileriyle zorluklarla başlasa da, başta aşının geliştirilmesi ve yaygınlaşması olmak üzere umut verici gelişmeler ve alınan önlemler sayesinde hızlı düzelmeler yaşandı. Türkiye ekonomisi pandemi koşullarının devam ettiği 2021 yılında global risklere karşı başarılı bir performans sergiledi ve hızlı büyümeyi sağladı. Yıl boyunca atılan adımlar ve hayata geçirilen planlar yıl sonu rakamlarına ve tahminlerine de olumlu yansıyor. Ülke olarak yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyürken, yıl sonunda yüzde 10 seviyelerinde büyümenin yakalanabileceğini öngörüyoruz. Küresel ekonomiye yönelik tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği bir süreçte ekonomimizin büyümesi sevindirici gelişmeler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.
İHRACATIN GELİŞİMİ OLUMLU
2021'in olumlu gelişmeleri arasında ihracatın pazar payının yüzde 1 seviyesine gelmesi olduğunu da söyleyen Leblebici, "İhracatın geçen yıla göre büyümesi cari açığa da olumlu yansıyor. Cari açığın GSMH'ya oranının yüzde 2'nin altına gerileyeceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin bütçe açığı 2021'de disiplinliydi, bu yıl bütçe disiplinine geri döndük. 2022'de güçlü ihracat potansiyeli cari açığın aşağıda kalmasını sağlayabilir. 2021'de toparlanan ve önümüzdeki yıl daha iyi olacağını öngördüğümüz turizm sektörünün de buna katkısı olabilir. Cari açığımızın diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi ve yönetilebilir olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
KUR DENGELENDİ
Yılın son döneminde kur tarafında oynaklığa rağmen dengelenmenin sağlandığını da belirten Leblebici şunları söyledi: "Ama hiçbir kur uzun süreli bu kadar oynak kalamayacağı için bir süre sonra alınan önlemlerle, yeni çıkartılan enstrümanlar ve güven ortamı artırılarak bu oynaklığın azalacağını düşünüyorum. Sektörümüz ise ne kadar dirençli ve sağlam altyapıya sahip olduğunu, pandeminin neden olduğu olumsuzluklara ve yaşanan belirsizliklere rağmen sergilediği başarılı performansla bir kez daha gösterdi. Türk bankacılık sektörü bir yandan ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak için reel sektörü desteklerken, bir yandan da kendini korumaya devam etti. Pandemiyle birlikte 2020 yılında artan dijital bankacılık kanallarının kullanımı, regülasyonların gelmesiyle bazı hizmetlerin çok daha rahat hayata geçirilmesi, müşterilerin taleplerine yenilikçi uygulamalarla yanıt verilmesi bankacılık sektörümüzün bu alandaki öncülüğünü kanıtladı. Küresel piyasa koşullarına rağmen sektörümüz 2021'de büyüme kaydederek finansal sistem aracılığıyla ülke ekonomisine olan katkısını sürdürdü."
SERMAYE YETERLİLİĞİMİZ YÜZDE 15'İ AŞTI
Güçlü bilanço, likidite ve özkaynak ile gelişmiş teknolojinin Türk bankacılık sektörünün güçlü kasları olduğunu vurgulayan Leblebici, "Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için faaliyetlerinin kesintisiz şekilde yürüten bir sektör. Türk bankacılık sektörü 2022'de de hanehalkı ve reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kaynaklarını kullanmaya devam edecektir. Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak 'iyi ve örnek banka' olma anlayışımızla tüm paydaşlarımıza değer katmak ve toplumda pozitif etki yaratmak için çalışmalar yaparken, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi destekledik. Bankamızın ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredilerin toplam aktiflere oranının, üçüncü çeyrek sonuçlarına paralel olarak, yıl sonunda yüzde 60 civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İstikrarlı büyümemizi Bankamızın güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdürüyoruz. Kârlılığımız artarken sermaye yeterlilik oranımız, yılın son çeyreği itibarıyla hedef rasyo olan yüzde 12'yi aşarak 15'in üzerinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.
KOBİ'LERDEN START-UPLARA YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYECEĞİZ
Leblebici girişim ekosistemi için de şunları söyledi: "KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek onlara özel çözümler sunuyor, yatırım hizmetlerinde ve dış ticaret işlemlerinde aracılık yapıyoruz. KOBİ'lerimize yönelik temel hizmet kanalımız olarak konumlandırdığımız CEPTETEB İşte'yi sürekli güncellemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. CEPTETEB İşte'ye bu yıl içinde 30'dan fazla yeni özellik ekledik."