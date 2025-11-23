Oyuncak ithalatına sıkı denetim geliyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumak için yurtdışından ithal edilen oyuncaklarla ilgili yeni bir karar aldı. İthal oyuncaklar, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne göre denetleniyor. Mevzuat uyarınca, imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine oyuncağın üzerinde veya ilişiğinde yer vermesi gerekiyor. Bakanlık ekiplerince yapılan ürün güvenliği denetimlerinde, üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markası ile adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bir uyarı yazısı yolladı. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek. Bu bilgilerin yer almadığı başvurular reddedilecek.