Oyunları yasaklama niyetimiz yok

Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı 2025 Hızlandırıcı Ödül Töreni kapsamında TÜBİTAK Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine yönelik iddialara yanıt verdi. Göktaş, "Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli ve elzem olduğu kanaatine vardık. Nitekim benzer şekilde pek çok ülke de bu alanda somut adımlar atmaya başlamış durumda. Fakat gençler son zamanlarda 'Oyunları yasaklayacak mısınız?' diye soruyor. Genç kardeşlerime bunu açık ve net şekilde söyleyeyim, hayır. Oyunları kapatmak, toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok. Kullanıcı hakkını koruyan bir sisteme geçmek istiyoruz. Bir sorun ile karşılaştığımızda muhattabı belli olsun istiyoruz" dedi.

İNSAN ODAKLI YOLCULUK

Kadınları destekleyen programlara da devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, "81 ilimizde kadın girişimcilerimizi destekleyen programlar yürütüyoruz. Kapsamlı bir girişimcilik ağı oluşturuyoruz. 1.319 kadın kooperatifleri ile yerel üretimi markalaştırıyoruz. İşini dijitalde genişletmek isteyen 10 bin kadına eğitim verdik. Kadın girişimcilerimiz, disiplinli yönetim, işbirliğine açık yaklaşımları ile farkını ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yeryüzünün uzun zamandır sınırlarının zorlandığını belirterek, Türkiye'nin 23 yılda attığı adımları işaret etti. Kacır, "23 yılda ülkemizin kalkınma yolculuğunu insan odaklı, çevreyle uyumlu ve kaynak verimliliğini önceleyen bir şekilde inşa ettik. Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği sıfır atık gibi projelerle uluslararası çevre girişimlerine liderlik ediyoruz" dedi. Bakan Kacır, konuşmasında teşvik programlarına dikkat çekti. TÜBİTAK olarak sanayide yeşil dönüşüme ilişkin desteklerini sürdürdüklerini belirten TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın da uluslararası işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Aydın, "UNIDO ile on yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz bu stratejik iş birliği, önümüzdeki dönemde daha da derinleştirmeyi ümit ediyoruz. Çok paydaşlı güven fonları, kapsayıcı yeşil geçiş programları ve gençler ile kadınları odağına alan yeni mekanizmalar, bu iş birliğinin somut çıktılarıdır. Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda, güçlü bir destek hattı oluşturmuş durumdayız" dedi.