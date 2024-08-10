Özel okullar maliyet sınavını geçemedi

Türkiye'de özel okullar, ekonomik zorluklar ve artan maliyetler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Kayıt sayılarında büyük düşüşler yaşanırken, öğretmenler asgari ücretle çalışmaya zorlanıyor. Bu durum, hem eğitim kalitesini hem de öğretmenlerin yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Bu yıl erken kayıt döneminde özel okullarda yüzde 60'a varan düşüşler yaşandı. Birçok okul, sınıflarını doldurmakta zorlandı hatta yarısından çoğu boş kaldı.Yüksek eğitim ücretleri nedeniyle aileler, çocuklarını devlet okullarına kaydırmayı tercih ediyor. Uzmanlar, 12 bin okul bulunan Türkiye'de, kapasitesi 3 milyon olan özel okullarda yüzde 50'lik bir boş kontenjan olduğunu belirtiyor. Özel üniversite ücretleri de katlandı. Üniversitelerin yıllık eğitim ücretlerine gelen zam yüzde 150'yi buldu. Geçen yıl 500 bin TL eğitim ücreti talep eden özel üniversiteler, bu yıl fiyatlarını 1 milyon TL'nin üzerine çıkardı. Üstelik bu rakamlar yalnızca eğitim ücretini kapsıyor. Yemek, yurt ve ulaşım giderleri üniversitelerin duyurduğu rakamlara dahil değil. Geçen sene, yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin bu yılki ücreti 1 milyon 100 bin TL'ye, 530 bin TL olan Koç Üniversitesi'nin yıllık ücreti ise KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL'ye yükseldi. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin TL olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin TL olarak duyurdu. Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin TL olan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri eğitim ücretlerine 2.3 kattan fazla artış yaptı. En düşük özel üniversite lise 400 bin liradan başlıyor.Özel okullarda öğretmenler de asgari ücretle çalışmaya zorlanıyor. Artan yaşam maliyetleri ve düşük maaşlar, öğretmenlerin geçimlerini sağlamakta zorlanmasına neden oluyor. Bu durum, öğretmenlerin motivasyonunu düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda eğitim kalitesini de olumsuz etkiliyor. Öğretmenler, ek iş yapmak zorunda kalıyor veya mesleki gelişimlerine yeterince vakit ayıramıyor. Özel okulların yaşadığı ekonomik zorluklar, eğitim kalitesini de tehdit ediyor. Okullar, öğretmen maaşlarını düşürerek maliyetlerini kısmaya çalışıyor ancak bu, uzun vadede eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrenci kaybına yol açabilir.Uzmanlar, özel okulların ve öğretmenlerin yaşadığı bu krizden çıkabilmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özel okulların fiyat politikalarını gözden geçirerek daha erişilebilir hale gelmeleri, burs ve indirim seçenekleri sunmaları öneriliyor. Ayrıca, devlet desteği ve teşvik paketleri ile özel okulların ayakta kalmasına yardımcı olunabilir. Öğretmenlerin daha iyi çalışma koşulları ve adil maaşlar talep etmeleri, eğitim sektörünün genel sağlığı için büyük önem taşıyor.