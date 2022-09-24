Özel sektörün yeşil dönüşüm süreci tek adresten takip edilebilecek

İŞ DÜNYASININ YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA ULAŞIMI KOLAYLAŞACAK

Sitede, yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarca hazırlanan projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve eğitimlerin bütünlük oluşturarak tek bir sitede toplanması amaçlandı.

Böylece, iş dünyasının bu çalışmalara ulaşımı kolaylaşacak ve görünürlükleri artacak. Ayrıca bütün bu birikimin arşivlenmesine olanak yaratılacak.

Sitede yeşil dönüşüm destek paketleri, finansman kaynakları, hibe ve teşviklerine ilişkin bilgiler de bir arada yer alacak.

Tüm kurum ve kuruluşlar da sitede yayımlanmasında fayda gördüğü proje ve çalışmaları, dokümanları, finansman kaynakları ve etkinlikleri TOBB'a iletebilecek.