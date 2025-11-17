Özel sektörün yurt dışı kredi borcu belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki

çeyreğe göre 9,7 milyar dolar artarak 206,2 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,3 milyar dolar

artarak 196,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,6 milyar

dolar azalarak 9,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.