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Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:18 Son Güncelleme: 18.11.2023 13:26

Özelleştirme İdaresi'nin bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliği kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Özelleştirme İdaresi’nin bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliği kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'daki 4 taşınmazın satışı uygun bulundu. Bursa, İstanbul ve Muş'taki 2'şer taşınmazın satışına ilişkin ihale sonuçları da onaylandı.

ÖİB'nin, İstanbul'da 5, İzmir'de 5, Ankara'da 3, Antalya'da 2, Bursa'da 2, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Karaman, Kırşehir, Iğdır ve Nevşehir'de 1'er olmak üzere 12 ildeki 24 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerine de onay verildi.

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Özelleştirme İdaresi'nin bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliği kararları onaylandı
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