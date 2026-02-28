Pakistan’da sismik görev! Bakan Bayraktar petrol ve gazda yeni hedefi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarında vatandaşlara yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, "Dünyada yaşanan kırılganlıkları uzun süredir vatandaşlarımıza yansıtmadık. İnşallah bundan sonra da buna devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Külliye'de Ramazan etkinlik alanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı stantlarını ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, bu yıl etkinliklerde bakanlık ve bağlı kurumların daha yoğun yer aldığını belirterek, çocuklar ve gençlerle enerji alanındaki çalışmaları buluşturmayı önemsediklerini söyledi.

Enerjinin 7 gün 24 saat kesintisiz ihtiyaç duyulan stratejik bir alan olduğuna işaret eden Bayraktar, "Aslında çocuklarımızın geleceğini planladığımız bir süreci işletiyoruz. Burada, yaptığımız işleri çocuklarımızın anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.