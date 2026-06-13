Pandemi öncesine göre üretim % 30 arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, son 6 yılda dünyanın yaklaşık iki katı oranında büyüyerek kapasitesini geliştirdi. Avrupa'da bazı ülkeler hala pandemi öncesi üretim ve kapasite seviyelerine ulaşabilmiş değil. Bizde ise pandemi öncesine göre yaklaşık yüzde 30'a yakın kapasite ve üretim artışı söz konusu" dedi. Samsun'daki 'Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş Dünyası Buluşması' programına katılan Yılmaz, "Tüm dünyayı etkileyen bir savaş ortamından geçiyoruz. İnşallah bu süreç bir an önce sona erer. Türkiye olarak çevremizdeki ateşe karışmadığımız gibi, bu ateşin sönmesi için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İKİ KATI BÜYÜME

Pandemi öncesi ekonomik seviyelerin üzerine çıktıklarını belirten Yılmaz, "2020-2025 döneminde dünya ekonomisi kümülatif olarak yüzde 18.8 büyüdü. Yani dünya ekonomisi 6 yılda yüzde 100'den 118.8'e çıktı. Türkiye, son 6 yılda dünyanın yaklaşık iki katı oranında büyüyerek kapasitesini geliştirdi. Özellikle sanayi alanında önemli bir performans ortaya koyduk. Avrupa'da bazı ülkeler hala pandemi öncesi üretim ve kapasite seviyelerine ulaşabilmiş değil" açıklamasını yaptı.