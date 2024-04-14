Panik satış yapmayın krediden uzak durun

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı saldırıya İran'ın insansız hava aracı ve füzelerle verdiği yanıt Ortadoğu'da gerilimi artırırken, Türkiye piyasaları da kritik bir haftaya giriyor. Ortadoğu'da yükselen gerilimin ilk etkisi kripto piyasalarında gözlenirken, Bitcoin'in fiyatında ilk etapta yüzde 8'den fazla düşüş yaşandı. İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarının ardından İran'ın şimdilik sone erdiği söylenen hava saldırılarının devam edip etmeyeceği önümüzdeki sürecin şekillenmesinde etkili olacak.Borsa İstanbul'da, devam eden yabancı girişinin etkisiyle, bayram öncesinde genele yayılan bir yükseliş gözlendi. 3 Nisan'da 8.945 puan olan endeks, 9 Nisan'da 9.814 ile tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. 4 işlem gününde yaşanan yüzde 9.7 yükselişle, şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 1.2 trilyon lira artarak 13.3 trilyona çıktı. Piyasa değeri dolar bazında ise 36.5 milyar dolarlık yükselişle 415.4 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte tüm endekslerin değer kazanması, yükselişin genele yayıldığının göstergesi oldu. Analistler ilk etapta 10 bin seviyesinin aşılmasının beklendiğini belirterek, kası vadeli hareketlerden uzak durulması gerektiğini kaydediyor. Ortadoğu'da şimdilik sona eren yüksek gerilimin ise kâr satışları için bahane edilebileceği belirtiliyor.Borsa İstanbul, son 3 ayda yüzde 22.89 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası konumunda bulunuyor. Bu süreçte Arjantin Borsası yüzde 20.46'lık yükselişle ikinci sırada yer aldı. Borsa İstanbul, yıl başından bu yana ise yüzde 31.38 ile yüzde 33.8 yükselen Arjantin'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Yılın ilk 3 ayında enflasyonun yüzde 15.06 olduğu dikkate alındığında, borsadaki getirinin enflasyonu ikiye katladığı dikkat çekiyor. Borsa İstanbul son 1 yılda ise yüzde 99.3 ile dünyada üçüncü sırada yer alırken, yüzde 68.5 olan yıllık enflasyonunun üzerinde getiri sağladı.İran'ın insansız hava araçları ile yaptığı saldırıların ana gündem olacağı bu süreçte, uzun bayram tatili sona ererken piyasalarda ilk işlemler bugün başlıyor. Sert dalgalanmaların yaşanmasının beklendiğine dikkat çeken analistler, panik satışlardan uzak durulması gerektiği konusunda yatırımcıları uyarıyorlar. Kredili işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilirken, özellikle son dönemde devam eden yabancı yatırımcı girişi ana trendin belirlenmesinde etkili olacak.Merkez Bankası'nın marttaki sürpriz faiz artırımı ve yerel seçimlerin ardından art arda yapılan enflasyonla mücadeledeki kararlılık mesajları, döviz piyasasında satış baskısını artırdı. Dünya devi yabancı finans kurumları önümüzdeki dönemde TL'nin değer kazanacağına ilişkin raporlar yayınlarken, Merkez Bankası'nın döviz rezervinde son 1 haftada tarihin en büyük artışlarından birinin yaşanmış olması bekleniyor. Borsa İstanbul'un yüzde 31.38 yükseldiği bu yıl, değer kaybeden tek bir endeksin dahi olmadığı dikkat çekiyor. Bu yıl en fazla yükselen endeks yüzde 71.38 ile bilişim endeksi olurken, en az değer artışı ise yüzde 4.9 ile aracı kurum endeksinde yaşandı. Bu yıl bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 46'ya ulaşırken, sanayi endeksindeki artış yüzde 25.48 oldu. Borsanın yüzde 99 yükseldiği son 1 yılda ise, sigortacılık endeksi yüzde 353 ile en fazla yükselen endeks oldu.Panik satış yapmayın.Sosyal medyadaki tuzaklardan uzak durun.Bilançosu sağlam, beklentisi yüksek şirketlerdeki pozisyonunuzu koruyun.Kredili işlemlerden uzak durun.Kısa vadeli hareketlerden kaçının.Portföyünüzü mutlaka çeşitlendirin.Sürekli işlem yapmayın.Seans içeresinde heyecanla karar almayın.Tepe ve dip noktalardan uzak durun, kademeli alım-satım yapın.Sürü psikolojisiyle değil, kendi fikirlerinizle hareket edin.