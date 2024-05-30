Papara, Pakistan merkezli SadaPay’i satın aldı

20 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, Pakistan merkezli elektronik para kuruluşu SadaPay'in yüzde yüz hissesini satın aldı. 2023 yılında İspanyol Rebellion'ı satın alan Papara, global büyüme planları kapsamında Avrupa'nın ardından Güney Asya'yı da teknolojisini ve bilgi birikimini götürdüğü coğrafyalar arasına ekledi.

Brandon Timinsky tarafından 2019 yılında kurulan, rekor sürede 1 milyon kullanıcıya ve yıllık 1,5 milyar dolar ödeme hacmine ulaşan SadaPay, dünyanın en hızlı büyüyen elektronik para kuruluşları arasında yer alıyor. Mastercard iş birliğiyle Orta Doğu ve Asya (MEA) bölgesindeki ilk numarasız banka kartını kullanıma sunan SadaPay, Pakistan'da finansal dönüşümün öncüsü konumunda. SadaPay, kuruluşundan bu yana, Recharge Capital ve Kingsway Capital liderliğindeki iki turda 20 milyon dolar yatırım aldı.

"Güçlü teknolojimizi, bilgi birikimimizi ve kullanıcı odaklı kültürümüzü 1 milyar nüfuslu bir coğrafyaya taşıyoruz"

Papara'nın hem dikey hem de yatay büyümesinin hızla devam ettiğini belirten Papara CEO'su Emre Kenci, "Son yıllarda ülkede gerçekleşen en önemli fintech yatırımı olan bu satın alma ile SadaPay'in yenilikçi ve cesur atılımlarını, Papara'nın güçlü teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla güçlendirerek SadaPay'in bölgenin en önemli fintech oyuncusu haline gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Şirketin SadaPay markası ile çalışmalarına devam edeceğini belirten ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emre Kenci, "Nüfus artışının, Pakistan ekonomisinin büyümesine pozitif etki edeceği, bunun da ülkeyi gelecek 50 yılda dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacağı öngörülüyor" dedi. Kenci, Papara'nın; istikrarsızlığı istikrara, kayıpları kazanca, engelleri avantaja, değişkenliği dayanıklılığa, verimsiz yatırımları ise karlı büyümeye dönüştürme vizyonuyla ilerlediğini vurguladı.

Satın almaya ilişkin görüşlerini paylaşan SadaPay Kurucusu ve CEO'su Brandon Timinsky, "Papara'nın sektördeki uzmanlığından, ileri teknoloji alt yapısından ve ürün çeşitliliğinden yararlanacağımız için son derecede şanslıyız. SadaPay'in güçlü markası, olağanüstü ekibi ve yerel temelleri ile birleştiğinde bu satın almanın, kullanıcılarımıza değer sunma hızımızı önemli ölçüde artıracağına ve Pakistan'ın çeyrek milyarlık nüfusuna değer yaratacağına inanıyoruz" dedi.

240 milyon kişilik nüfusu ile dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Pakistan, finansal teknolojiler açısından önemli bir potansiyele sahip. Yüzde 70'i 35 yaş altı genç nüfustan oluşan ülkede, fintech sektörü ve teknolojiye yapılan yatırımlar her geçen gün artarken 2023 yılında internet kullanıcıları yüzde 15,5 mobil bankacılık kullanıcıları ise yüzde 30,2 artışla büyümeye devam etti. 2025 yılında akıllı telefon kullanıcılarının 179 milyona ulaşması öngörülüyor.

Papara Hakkında

Papara, KPMG tarafından Global FinTech 100'de listelenen Türkiye'nin lider FinTech şirketidir. Türkiye'den seçilen 68'inci Endeavor girişimi olma başarısını gösteren Papara, özgün LinkedIn verileri ile belirlenen "LinkedIn En İyi Startup'lar 2022" listesinde ilk sırada yer almış, dünyanın önde gelen FinTech topluluklarından Finovate tarafından düzenlenen 2022 Finovate Awards'da "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" seçilmiştir. 2016 yılında finansal hizmetleri herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli hâle getirmek amacıyla kurulan Papara'nın 20 milyona ulaşan bireysel kullanıcısı, aralarında Uber, TikTok gibi şirketlerin de bulunduğu 4.500'ü aşkın ticari kullanıcısı vardır. 650'den fazla çalışanı olan ve Happy Place to Work® kapsamında Türkiye'nin en mutlu işyerleri arasında gösterilen Papara, ürün ve hizmetlerini daha geniş coğrafyalara yayarak bölgenin lider ve rekabetçi finansal teknoloji şirketi olmayı hedefliyor.

SadaPay Hakkında

SadaPay, karmaşık ve erişilmesi zor finansal hizmetleri herkesin kullanabileceği basit ürün ve hizmetlere dönüştürmeyi kendini adamış, Pakistan merkezli öncü bir FinTech şirketidir. Pakistan genelinde finansal katılımı teşvik etme ve değişime öncü olma konusunda ön saflarda yer alan SadaPay, 9 farklı zaman diliminde 200 çalışandan oluşan bir ekiple bireysel kullanıcılar, serbest çalışanlar ve mikro tüccarlardan büyük şirketlere kadar işletmeler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede para transferi ve ödeme çözümleri sunmaktadır.